Đồng Nai: Mưa to rạng sáng, nước tràn vào nhà dân, nhiều hộ không kịp trở tay

Sáng 21.8, trao đổi với PV Thanh Niên, anh Bùi Hữu Chất, nhà ở KP.32, P.Long Bình (Đồng Nai) cho biết nơi anh ở (vị trí nằm sát KCN Amata, cách ngã tư Amata khoảng 3 km - PV) vừa xảy ra mưa to và trải qua một trận lụt "lịch sử".

Nước dâng cao lúc rạng sáng 21.8 khiến nhiều hộ dân ở KP.32, P.Long Bình (Đồng Nai) không kịp trở tay ẢNH: H.K

Nước từ suối Bà Lúa dâng lúc rạng sáng đã gây ngập cả khu phố, tràn vào nhà làm ướt hết đồ đạc. Theo anh Chất, nước dâng cao đến 1 m, có nơi còn sâu hơn.

"Cỡ 3 giờ sáng thì nước bắt đầu ngập vào nhà và dâng nhanh lắm, mọi người không ai kịp trở tay, đồ đạc hư hại hết", anh Chất nói.

Cũng theo anh Chất, vào tối qua khu nhà anh mưa to nhưng do mấy chục năm qua chưa xảy ra tình trạng ngập lụt nên mọi người yên tâm đi ngủ, nhưng ai ngờ…

Một số khu vực khác nằm cạnh suối Chùa, suối Linh (thuộc P.Long Bình) cũng bị nước dâng cao gây ngập lụt. Ngay trong đêm, Công an P.Long Bình phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai có mặt tại hiện trường, tổ chức ứng cứu, hỗ trợ di dời tài sản và đưa người dân đến nơi an toàn.

Ngoài P.Long Bình, rạng sáng nay (21.8), một số khu vực khác ở Đồng Nai như Long Thành, Bình Sơn, Long Hưng cũng bị ngập nặng ẢNH: H.K

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, vào rạng sáng nay tình trạng ngập lụt xảy ra nhiều nơi trên địa bàn Đồng Nai, như khu vực trường Nguyễn Hữu Cảnh thuộc P.Long Hưng (P.Long Bình Tân, Biên Hòa cũ), xã Bình Sơn, xã Long Thành…

Ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai, cho biết vào rạng sáng nay xảy ra mưa lớn ở khu vực phía nam của Đồng Nai cũ: cụ thể Bình Sơn 114 mm, Biên Hòa 70 mm, Long Thành 72 mm, Xã Lộ 25 66 mm, Cẩm Mỹ 62 mm, Long Khánh 45 mm, Trảng Bom 39 mm, Hàng Gòn 34 mm, Lâm San 32 mm.