Mưa lớn gây ngập lụt tại TP.Đồng Xoài, nhiều trường học bị sập tường rào

Sáng 9.10, UBND TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đang thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do cơn mưa lớn gây ngập cục bộ chiều tối 8.10.

Trước đó, cơn mưa lớn kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ (từ lúc 15 giờ 30) chiều tối 8.10 gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường ở TP.Đồng Xoài, nước tràn vào nhà dân. Nhiều hồ nuôi cá ở P.Tiến Thành bị nước tràn vào gây thiệt hại.

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường đường, nhà dân ẢNH: H.G

Vào thời điểm trên, nhiều xe máy, ô tô bị chết máy. Do tránh vùng nước ngập, một số ô tô va chạm nhẹ với xe máy. Lực lượng Công an TP.Đồng Xoài và CSGT Công an tỉnh Bình Phước được huy động đến một số tuyến đường ngập để điều tiết giao thông, tránh ách tắc.

Nhiều xe chết máy giữa đường ẢNH: H.G

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Đồng Xoài đã chỉ đạo các địa phương triển khai biện pháp khắc phục hậu quả: căng dây cảnh báo, dọn dẹp cây gãy đổ, tường sập, khắc phục sự cố mất điện...

CSGT điều tiết giao thông ở các đoạn đường bị ngập sâu ẢNH: H.G

Thống kê sơ bộ, mưa lớn làm 60 m tường rào của Trường tiểu học Tân Phú (P.Tân Phú), Trường mầm non Hướng Dương và Trường THCS Tân Đồng (P.Tân Đồng) bị đổ sập; 1 xe ô tô của người dân bị hư hại do tường rào đổ đè; nhiều ô tô, xe máy bị hư hỏng, chết máy do nước ngập; một số ao cá của bị nước tràn vào; nhiều nhà dân bị ngập gây ảnh hưởng đến nội thất, thiết bị điện…

Chủ tịch UBND TP.Đồng Xoài Nguyễn Minh Bình (đi đầu) kiểm tra thực tế và chỉ đạo khắc phục sự cố sập tường rào giữa 2 Trường mầm non Hướng Dương và Trường THCS Tân Đồng (P.Tân Đồng) ẢNH: H.G

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Đồng Xoài đang chỉ đạo các địa phương, cơ quan chức năng thống kê thiệt hại và hỗ trợ các trường học, người dân khắc phục hậu quả do mưa lớn kéo dài.