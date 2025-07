Đồng Nai: Hơn 26.000 khách hàng mất điện sau cơn mưa to kèm gió lớn

Chiều 20.7, Công ty điện lực TNHH MTV Đồng Nai cho biết toàn tỉnh có hơn 26.000 khách hàng bị mất điện sau cơn mưa to kèm gió lớn xảy ra vào trưa cùng ngày.

Mái tôn nhà dân bị tốc bay va vào đường dây điện ở phường Biên Hòa (Đồng Nai) ẢNH: H.K

Cụ thể, phường Trấn Biên: 9.168 khách hàng; phường Biên Hòa: 9.351 khách hàng; và 7.806 khách hàng thuộc một phần ấp Ngô Quyền, Lập Thành (xã Dầu Giây), một phần ấp Nguyễn Huệ thuộc xã Gia Kiệm, Đồng Nai.

Theo Công ty Điện lực TNHH MTV Đồng Nai, sau cơn mưa, hệ thống điện tại các khu vực ở tỉnh Đồng Nai (cũ) đều bị ảnh hưởng, gặp sự cố do cây ngã, mái tôn bay vào đường dây điện. Riêng huyện Cẩm Mỹ vẫn vận hành bình thường. Trong khi đó, các xã, phường thuộc tỉnh Bình Phước (cũ) chưa ghi nhận sự cố gây mất điện.

Cây xanh ngã trên đường Phan Đình Phùng, P.Trấn Biên (Đồng Nai) ẢNH: H.K

Trước đó, vào trưa cùng ngày, mưa lớn kèm gió mạnh xảy ra trên địa bàn các xã thuộc tỉnh Đồng Nai (cũ) khiến nhiều nơi cây xanh ngã, bật mái tôn nhà dân…, giao thông bị ảnh hưởng đồng thời cúp điện trên diện rộng.

Sau sự cố xảy ra, Công ty điện lực TNHH MTV Đồng Nai cử lực lượng nhanh chóng khắc phục sự cố để cấp điện lại cho người dân.

Về phía Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã triển khai lực lượng tại nhiều địa bàn để kiểm tra, xử lý các cây xanh có nguy cơ ngã đổ, thu dọn hiện trường tại các tuyến đường bị cản trở do cây đổ, đảm bảo an toàn giao thông và tính mạng người dân.