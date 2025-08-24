Đà Nẵng: Lực lượng vũ trang từ miền núi xuống biển, căng mình chống bão số 5

Từ vùng biển đến miền núi căng mình chống bão

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (tên quốc tế là bão Kajiki), ngày 24.8, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát đường thủy phối hợp với Bộ đội biên phòng, Cảng vụ đường thủy nội địa, cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Ban quản lý âu thuyền Thọ Quang và Chi cục Biển đảo - thủy sản, khẩn trương sắp xếp, hướng dẫn hàng nghìn tàu cá, tàu du lịch về nơi neo đậu an toàn.

Lực lượng CSGT, Công an TP.Đà Nẵng hướng dẫn tàu thuyền neo đậu tránh trú bão số 5 ẢNH: Đ.X

Đến chiều 24.8, theo thống kê của Phòng CSGT, Công an TP.Đà Nẵng đã có 47 tàu neo tại sông Cổ Cò, 23 tàu neo ở cảng Sông Hàn, 488 tàu neo tại âu thuyền Thọ Quang, 785 tàu neo tại Cửa Đại và 1.077 tàu neo ở Kỳ Hà được bố trí tránh trú bão số 5 an toàn. Tất cả các tàu đều được lực lượng chức năng nhắc nhở, hướng dẫn chằng buộc chắc chắn, để giảm thiểu rủi ro khi bão số 5 đổ bộ.

Lực lượng vũ trang TP.Đà Nẵng đến các tàu thuyền hướng dẫn người dân chằng buộc tàu để giảm thiểu thiệt hại khi bão số 5 đổ bộ ẢNH: Đ.X

Lãnh đạo Phòng CSGT, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị bố trí 100% quân số trực chiến, chia ca tuần tra 24/24 tại các khu vực được cảnh báo có nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, kịp thời hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Tại xã miền núi biên giới A Vương (TP.Đà Nẵng), công tác ứng phó với bão cũng được đặt trong tình trạng cao nhất. Đây là khu vực thường xuyên hứng chịu lũ ống, lũ quét và sạt lở đất mỗi mùa mưa bão.

Công an xã A Vương giúp người dân chằng mái nhà chống bão ẢNH: Đ.X

Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng công an xã A Vương, Phó trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã, cho biết để ứng phó bão số 5, lực lượng công an xã phối hợp với các trưởng thôn khảo sát các điểm có nguy cơ sạt lở, kiểm tra nhà dân đang xây dựng, đánh giá tình hình hoa màu.

Lực lượng vũ trang, chính quyền xã A Vương khảo sát những địa điểm có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng phương án sơ tán người dân

Theo Trưởng công an xã A Vương, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ áo phao, dây thừng, đèn pin, gia cố trụ sở, sắp xếp hồ sơ, tài liệu lên cao để tránh ngập, đồng thời quán triệt phương châm “4 tại chỗ”.

"Lực lượng công an xã đã hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, khơi thông cống rãnh, chủ động sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu để đảm bảo an toàn khi bão số 5 đổ bộ", trung tá Ngô Văn Thìn thông tin.

Biên phòng dầm mưa giúp dân

Không chỉ tập trung đảm bảo an toàn tuyến cảng trước diễn biến của bão số 5, Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Ghi nhận của PV tại bãi biển TP.Đà Nẵng, các đoàn viên, thanh niên biên phòng phối hợp với địa phương giúp các trường học chống bão và chuẩn bị tốt cho năm học mới.

Lực lượng biên phòng có mặt tại trường học để hỗ trợ nhà trường chống bão ẢNH: Đ.X

"Các tổ công tác liên tục tuyên truyền, vận động ngư dân nhanh chóng đưa phương tiện vào neo đậu đúng quy định, tuyệt đối không để tàu thuyền neo đậu sai vị trí, hạn chế rủi ro trong mưa bão", đại diện Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng thông tin.

Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng chuẩn bị các phương án ứng phó bão số 5 ẢNH: Đ.X

Ngày 24.8, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã có chỉ đạo yêu cầu toàn bộ các sở, ban, ngành và 94 xã, phường, đặc khu không được lơ là, phải tập trung cao nhất cho công tác phòng chống bão. Các địa phương phải khẩn trương rà soát, chủ động phương án sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo vệ sản xuất, tổ chức neo đậu lồng bè thủy sản, nghiêm cấm người dân ở lại trên bè khi bão đến.

Bộ đội biên phòng, Công an, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phát lệnh cấm biển từ ngày 24.8, đồng thời kiểm tra chặt chẽ hồ đập, thủy lợi, thủy điện, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sự cố bất ngờ.

