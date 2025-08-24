Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Quảng Trị cho học sinh nghỉ học từ ngày 25.8 để phòng tránh bão số 5

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
24/08/2025 17:32 GMT+7

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (bão Kajiki), Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã có thông báo cho toàn bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học từ ngày 25.8 để đảm bảo an toàn.

Thông tin được đưa ra ngày 24.8, ngay sau khi UBND tỉnh ban hành công điện khẩn yêu cầu các cấp, các ngành tập trung triển khai biện pháp ứng phó với bão và mưa lớn. Theo quyết định, tất cả trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên các trung tâm giáo dục trên toàn tỉnh sẽ nghỉ học bắt đầu từ sáng 25.8 và chỉ trở lại khi điều kiện thời tiết ổn định.

Quảng Trị cho học sinh nghỉ học từ ngày 25.8 để phòng tránh bão số 5- Ảnh 1.

Giáo viên Trường mầm non Cửa Tùng (xã Cửa Tùng, Quảng Trị) cùng lực lượng biên phòng gia cố lại mái tôn của trường

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cùng với việc cho học sinh nghỉ học, Sở GD-ĐT Quảng Trị cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động gia cố trường lớp, đặc biệt là hệ thống cửa kính, mái phòng học; đồng thời sắp xếp, bảo quản thiết bị, hồ sơ, tài liệu tại những nơi an toàn để hạn chế hư hại. Các trường phải bố trí cán bộ, giáo viên trực 24/24 nhằm kịp thời xử lý những tình huống phát sinh.

Ngoài ra, tùy diễn biến thực tế, lãnh đạo các đơn vị có thể linh hoạt điều chỉnh kế hoạch tập trung học sinh đầu năm học, tạm dừng những cuộc họp, hội nghị, tập huấn chưa thật sự cần thiết, tập trung toàn lực cho công tác phòng, chống bão lũ.

Việc cho học sinh nghỉ học được xem là giải pháp cần thiết, vừa đảm bảo an toàn cho các em, vừa tạo điều kiện để các trường chủ động chuẩn bị, giảm thiểu thiệt hại do bão số 5 có thể gây ra.

Bão số 5 (bão Kajiki) tăng cấp, cảnh báo gió giật và mưa lớn diện rộng

Trước đó, ngày 20.8, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Theo đó, ngày tựu trường các cấp học là ngày ngày 29.8, riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường bắt đầu từ ngày 22.8. Tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5.9.

Khám phá thêm chủ đề

học sinh Quảng Trị Bão số 5 bão kajiki Nghỉ học
