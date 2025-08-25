Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bị điện giật khi gia cố mái nhà, 1 người chết, 2 người bị thương

Khánh Hoan
Khánh Hoan
25/08/2025 08:35 GMT+7

Trong lúc gia cố mái tôn để phòng, chống bão số 5, 3 người trong một gia đình ở Nghệ An đã bị điện giật, khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Bích Hào (Nghệ An), tối 24.8 cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 1 người chết, 2 người bị thương. 

Vụ tai nạn xảy ra khi 3 thành viên trong một gia đình bị điện giật trong lúc gia cố nhà cửa để ứng phó với bão số 5.

Ông Thành cho hay, khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Văn S. (52 tuổi, ngụ xóm Giang Liên, xã Bích Hào) cùng vợ và một người con leo lên mái nhà lợp tôn của gia đình để gia cố mái nhà.

Ông S. dùng túi ni lông loại lớn mang lên mái nhà rồi dẫn vòi nước lên để đổ vào các bao đặt lên tôn để chống gió giật mái nhà. Khi cả 3 người đang thực hiện công việc thì bị rò điện khiến ông S. bị điện giật.

Phát hiện ông S. gặp nạn, vợ và người con đến ứng cứu cũng bị điện giật, gây bỏng. Sau khi sự việc xảy ra, ông S. cùng vợ và con được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng ông S. đã tử vong.

Tối cùng ngày, chính quyền xã Bích Hào đã đến nhà ông S. để thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình và và hỗ trợ tổ chức lễ mai táng cho ông S.

Tin liên quan

Hà Tĩnh khẩn cấp sơ tán hàng nghìn hộ dân trước bão số 5

Hà Tĩnh khẩn cấp sơ tán hàng nghìn hộ dân trước bão số 5

Để giảm thiểu thiệt hại khi bão số 5 đổ bộ, nhiều xã ven biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn cấp sơ tán hàng nghìn hộ dân đến nơi tránh trú an toàn.

Khám phá thêm chủ đề

Bão số 5 Điện giật chằng chống nhà cửa Nghệ An
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận