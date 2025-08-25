Bị điện giật khi gia cố mái nhà, 1 người chết, 2 người bị thương

Ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Bích Hào (Nghệ An), tối 24.8 cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra khi 3 thành viên trong một gia đình bị điện giật trong lúc gia cố nhà cửa để ứng phó với bão số 5.

Ông Thành cho hay, khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Văn S. (52 tuổi, ngụ xóm Giang Liên, xã Bích Hào) cùng vợ và một người con leo lên mái nhà lợp tôn của gia đình để gia cố mái nhà.

Ông S. dùng túi ni lông loại lớn mang lên mái nhà rồi dẫn vòi nước lên để đổ vào các bao đặt lên tôn để chống gió giật mái nhà. Khi cả 3 người đang thực hiện công việc thì bị rò điện khiến ông S. bị điện giật.

Phát hiện ông S. gặp nạn, vợ và người con đến ứng cứu cũng bị điện giật, gây bỏng. Sau khi sự việc xảy ra, ông S. cùng vợ và con được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng ông S. đã tử vong.

Tối cùng ngày, chính quyền xã Bích Hào đã đến nhà ông S. để thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình và và hỗ trợ tổ chức lễ mai táng cho ông S.