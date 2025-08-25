Quảng Trị hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó bão số 5

Sáng nay 25.8, trên địa bàn P.Đồng Hới (Quảng Trị) đã có mưa và gió lớn từ sớm. Ghi nhận của PV Thanh Niên, rất ít phương tiện ra đường để thực hiện nghiêm công điện của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành chiều qua 24.8 khuyến cáo người dân không nên ra đường để tránh bão số 5.

Bờ biển Nhật Lệ sóng đã nổi lên ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Dọc bờ biển Nhật Lệ, tất cả hàng quán đã hoàn tất việc kê dọn, đóng cửa để bảo vệ tài sản. Đồn biên phòng Nhật Lệ (Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) trong sáng nay 25.8 đã tiếp tục triển khai lực lượng đến các điểm xung yếu, trong đó đặc biệt quan tâm đến các điểm neo đậu tàu thuyền, các khu vực có nguy cơ ngập lụt và khu vực kè biển Nhật Lệ bị sạt lở.

Hàng quán dọc biển Nhật Lệ đã đóng cửa ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Các thiết bị vật dụng quan trọng đã được chủ hàng quán dọc biển Nhật Lệ thu dọn ẢNH: THANH LỘC

Trung tá Phan Quang Thành, Đồn trưởng Đồn biên phòng Nhật Lệ, cho biết đơn vị đã hoàn thành các công tác liên quan ứng phó bão từ tối hôm qua 24.8. Tuy nhiên, sáng nay 25.8 đơn vị vẫn triển khai lực lượng về các hướng, tuyên truyền cho người dân đặc biệt không chủ quan với cơn bão lớn này.

Trung tá Phan Quang Thành, Đồn trưởng đồn biên phòng Nhật Lệ (đi trước), kiểm tra khu vực kè biển Nhật Lệ sáng 25.8 ẢNH: NGUYỄN PHÚC

"Chúng tôi đã yêu cầu người dân tuyệt đối không cho thuyền bè nhỏ neo đậu dọc bờ sông mà phải vào các khu neo đậu tránh trú bão an toàn. Các trường hợp người dân vẫn chủ quan, tranh thủ đánh cá ven sông trong thời tiết xấu thì chúng tôi sẽ cưỡng chế, xử lý nghiêm", trung tá Thành nói.

Kè biển Nhật Lệ sạt lở nặng ngay trước khi bão vào đất liền ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 6 giờ qua (từ 22 giờ tối 24.8 đến 4 giờ sáng nay 25.8), địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như khu vực hồ Sông Thai (Phú Trạch) 116,8 mm, hồ Vực Tròn 107,6 mm, hồ Bẹ 95,2 mm, Quảng Tùng (Hòa Trạch) 93,4 mm…

Do ảnh hưởng của bão số 5, ở trạm Cồn Cỏ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trên đất liền, vùng ven bờ có gió mạnh cấp 5.

Đồn biên phòng Cửa Việt yêu cầu người dân rời khỏi tàu trong đêm 24.8 ẢNH: THANH LỘC

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực các xã này tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy phổ biến tại khu vực phía bắc tỉnh Quảng Trị 50 - 100 mm, có nơi lớn hơn 100 mm; khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 50 mm.

Đồn biên phòng Roòn đưa công nhân ở khu vực xã Phú Trạch đến nơi an toàn ẢNH: THANH LỘC

Tỉnh Quảng Trị đã chuẩn bị đầy đủ nguồn dự trữ thiết yếu, gồm 79.200 thùng mì ăn liền, 12.900 thùng lương khô, 500 tấn gạo, 21.000 thùng nước uống đóng chai và 245 tấn các mặt hàng thiết yếu khác. Về nhiên liệu, đã dự trữ 22.000 m³ xăng và 20.850 m³ dầu diezen, bảo đảm đáp ứng nhu cầu ứng phó và khắc phục hậu quả bão, lũ.



