Những chiếc lều dã chiến xuất hiện tại buổi sơ duyệt A80

Tối 27.8.2025, buổi sơ duyệt cấp nhà nước lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2.9 sẽ được diễn ra. Tuy nhiên, từ tờ mờ sáng, đã có rất nhiều người dân có mặt tại các cung đường sẽ diễn ra diễu binh, diễu hành để có được chỗ ngồi đẹp nhất.

Nhiều gia đình mang lều để chờ đến giờ xem diễu binh, diễu hành Ảnh: Đức Quang

Đặc biệt, tại tuyến đường Hùng Vương, nơi đoàn xe khí tài và nhiều khối quân đi qua, nhiều người dân còn căng bạt, căng lều để chờ đợi.

Trong tiết trời mưa rả rích, dòng người vẫn không ngừng đổ về quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm, ai cũng mong được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử trong buổi sơ duyệt. Sự chờ đợi ấy không chỉ để xem đoàn quân hùng dũng bước qua mà còn để tự mình hoà vào dòng chảy ký ức 80 năm dựng xây đất nước. Đó là niềm tin, là niềm tự hào, là tình yêu Tổ quốc luôn rực sáng trong tim mỗi người dân Việt Nam.