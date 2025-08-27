Cụ bà 94 tuổi phát ghế nhựa cho người dân xem diễu binh: 'Tôi hạnh phúc lắm!'

Không chỉ đến tận hưởng không khí những ngày mùa thu lịch sử, cụ Nguyễn Thị Lệ cùng gia đình còn mang 120 chiếc ghế nhựa để phát miễn phí cho người dân xem sơ duyệt diễu binh A80.

Cụ bà Nguyễn Thị Lệ, 94 tuổi, cùng con gái vượt gần 40 km đến quảng trường Ba Đình từ sáng 27.8 để xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80 ẢNH: HỒNG NAM

"Tôi đến đây để "dối già". Biết bao giờ mới có cơ hội xem một lễ kỷ niệm Quốc khánh. Tôi hạnh phúc lắm!", cụ Lệ chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên. Gia đình cụ muốn "phát tâm", đóng góp cho cộng đồng bằng những hành động nhỏ nhất. Những chiếc ghế miễn phí, tuy nhỏ, nhưng mang lại sự thoải mái, tiện lợi hơn cho người xem.

Cụ Lệ cùng con cháu đã mang ghế phát cho người dân ở đường Hùng Vương, nhà bạt phục vụ nhân dân, phố Nguyễn Thái Học.

"Tôi từng đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng đây mới là lần đầu được xem diễu binh", cụ Lệ nói. Con cháu cụ đùa rằng khi không biết có chờ được đến một lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước thêm một lần nữa hay không, cụ muốn được tận hưởng trọn vẹn bầu không khí này.

Đó là bầu không khí hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc của người từng đi qua cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ như cụ luôn trân quý.

Gia đình cụ Lệ mang theo 120 chiếc ghế nhựa nhỏ để phát miễn phí cho người dân xem sơ duyệt diễu binh A80 ẢNH: HỒNG NAM

Có mặt cùng đại gia đình con cháu tại khu vực công viên Lê Nin từ 8 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Nhị, 62 tuổi, xã Hưng Đạo, Hà Nội, không giấu được sự háo hức, hồi hộp. Bà mong ngóng được ra trung tâm từ mấy hôm trước để xem tổng hợp luyện diễu binh, hôm nay được con cháu cho đi nên rất vui.

Được cảm nhận không khí lễ diễu binh lịch sử, bà Nhị chia sẻ: "Thấy đất nước mình đổi mới nhiều lắm, mọi người xem rất vui vẻ. Xem qua tivi, qua mạng xã hội đã thấy không khí phấn khởi rồi nhưng ở ngoài thích hơn nhiều".

Con gái bà Nhị, chị Hoàng Trà My, giảng viên Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho biết cả gia đình từ xã Hưng Đạo đã lên thuê khách sạn từ tối hôm trước để 8 giờ sáng nay có mặt tại các tuyến phố đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Đại gia đình đều mặc áo cờ đỏ sao vàng, với bố mẹ, hai vợ chồng chị, chị gái và các con, cháu. "Tôi coi đây như chuyến du lịch để gắn kết tình cảm gia đình. Không phải đi sớm để chiếm chỗ, mà để mọi người có những trải nghiệm đáng quý bên nhau", chị Trà My nói.

8 người trong đại gia đình chị Hoàng Trà My đã có mặt từ sớm tại khu vực Điện Biên Phủ - công viên Lê Nin chờ xem diễu binh ẢNH: PHAN HẬU

Hai vợ chồng chị Trà My và gia đình chị gái đều xin nghỉ làm, để đưa bố mẹ và các con chờ xem sơ duyệt diễu binh, cảm nhận không khí hào hùng của dân tộc trong những ngày tháng Tám lịch sử. Vì 20 giờ mới bắt đầu tới phần sơ duyệt, nên gia đình chị Trà My có thêm thời gian thong thả đi dạo, tham quan các điểm du lịch trên phố, chụp ảnh, tận hưởng không khí.

"Mọi người phải ra đường mới cảm nhận được không khí của những ngày này, rất hào hùng và thiêng liêng. Đây là lần đầu tiên đại gia đình cả bố mẹ, anh chị, các con cháu đều tập trung đi đủ. Lời khuyên cho mọi người là chuẩn bị thật kỹ. Chúng tôi đã thuê khách sạn, có đồ ăn thức uống và coi như là kỳ nghỉ nhẹ nhàng. Không cần chiếm chỗ sớm hay chen đẩy", chị Trà My chia sẻ.