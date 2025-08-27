Tham gia buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối nay có các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng. Ngoài ra, buổi sơ duyệt còn có các khối quân đội các nước như Nga, Lào và Campuchia...

Theo kế hoạch, các khối quân đội, công an sẽ tập kết trên các tuyến đường Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám, công viên Bách Thảo, Quán Thánh...

Sau khi qua lễ đài, các khối diễu binh, diễu hành và dàn khí tài, xe đặc chủng sẽ di chuyển theo nhiều tuyến đường để về các điểm tập kết. Trong đó, một nửa khối đi bộ quân đội, công an sẽ di chuyển theo đường Trần Phú - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao về sân vận động Quần Ngựa.

Khối nghi trượng và một phần khối đi bộ sẽ theo đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Một nửa khối công an sẽ di chuyển theo hướng đường Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - công viên Thống Nhất.

Các khối xe tăng, xe bánh xích sẽ di chuyển qua Trần Phú - Điện Biên Phủ về Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng. Các xe khí tài bánh lốp sẽ di chuyển tuyến Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Từ đêm qua (26.8) và sáng sớm nay, rất đông người dân đã trải chiếu, căng bạt giành chỗ "đẹp" trên các tuyến phố trung tâm, nơi các khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua. Nhiều người mang theo con nhỏ, đồ ăn thức uống chuẩn bị cho nhiều tiếng chờ đợi.



Đến 11 giờ trưa nay, tại các điểm "đẹp" đã kín đặc người.

Người dân tập trung tại ngã tư Hùng Vương - Trần Phú ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Vỉa hè Nguyễn Thái Học cũng chật kín người từ sáng ẢNH: HỒNG NAM

Ai nấy đều háo hức đợi chờ sự kiện diễn ra ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cùng thời điểm này, lực lượng chức năng cũng bắt đầu phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân không đi vào đường cấm.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân không đi vào đường cấm ẢNH: HỒNG NAM

Phân luồng giao thông, kiểm soát an ninh tại các tuyến phố các khối diễu binh, diễu hành đi qua ẢNH: HỒNG NAM



