Bắt đầu phân luồng giao thông, chuẩn bị cấm đường phục vụ sơ duyệt diễu binh A80

Từ 8 giờ sáng nay 27.8, lực lượng chức năng đã kiểm soát, cấm phương tiện giao thông ở các tuyến đường phục vụ buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Lúc này, đã rất đông người dân đến các phố Hàng Cháo, Nguyễn Thái Học, quảng trường Ba Đình... xếp hàng chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành.

Từ sáng sớm, rất đông người dân đã xếp chỗ, chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành vào tối nay ẢNH: NGUYỄN ANH

Lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng, nhắc nhở người dân không đi vào đường cấm, không tụ tập ở các cửa ngõ, giao lộ như đầu phố Hàng Cháo, giao lộ Hàng Cháo - Hùng Vương.

Bắt đầu phân luồng, hạn chế phương tiện giao thông vào đường cấm ẢNH: HỒNG NAM

Theo ghi nhận của Thanh Niên, dù đã được phổ biến thông tin, nhưng nhiều người dân vẫn yêu cầu được đi vào đường cấm, tạo ra sức ép rất lớn cho lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, các chiến sĩ đã kiên trì giải thích và người dân đều tuân thủ nghiêm hướng dẫn, không có tình trạng chen lấn lộn xộn.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân không đi vào đường cấm ẢNH: HỒNG NAM

Một số tuyến đường đã được kiểm soát an ninh nghiêm ngặt ngay từ thời điểm này để phục vụ buổi sơ duyệt.

Tại nhiều tuyến phố, người dân đã xếp ghế ngồi chờ dưới mưa ẢNH: HỒNG NAM

Dù mưa to, các lực lượng vẫn giữ vị trí, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, hướng dẫn cho người dân đi vào những đoạn đường được phép lưu thông.

Như Thanh Niên đã đưa, lúc 20 giờ tối nay sẽ diễn ra buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Theo kế hoạch dự kiến, các khối quân đội, công an sẽ tập kết trên các tuyến đường Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám, công viên Bách Thảo, Quán Thánh...



Người dân háo hức xếp chỗ chờ đợi xem diễu binh, diễu hành ẢNH: HỒNG NAM

Khối khí tài sẽ tập kết tại nút giao đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng phía đường Thanh Niên, Nghi Tàm...

Sau khi qua lễ đài, các khối diễu binh, diễu hành và dàn khí tài, xe đặc chủng sẽ di chuyển theo nhiều tuyến đường để về các điểm tập kết. Trong đó, một nửa khối đi bộ quân đội, công an sẽ di chuyển theo đường Trần Phú - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao về sân vận động Quần Ngựa.

Khối nghi trượng và một phần khối đi bộ sẽ theo đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Một nửa khối công an sẽ di chuyển theo hướng đường Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - công viên Thống Nhất.

Các khối xe tăng, xe bánh xích sẽ di chuyển qua Trần Phú - Điện Biên Phủ về Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng. Các xe khí tài bánh lốp sẽ di chuyển tuyến Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.