'Thông chốt' diễu binh ở Hà Nội: Đừng lặp lại những hình ảnh xấu xí

Bên cạnh cảnh chen lấn, giẫm đạp, chửi bới nhau giữa những người đi xem diễu binh là cảnh tràn lan rác thải từ những người thiếu ý thức. Những luống hoa, cây cảnh ven các tuyến phố mà đoàn diễu binh đi qua cũng bị đám đông hiếu kỳ giẫm nát vì chen lấn nhau để được xem cho rõ!

Hình ảnh người dân xô đẩy để vượt qua chốt cấm đường trên phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội ẢNH: CẮT TỪ CLIP

80 năm mới có một sự kiện duyệt binh, diễu hành quy mô bậc nhất từ trước đến nay như thế thì việc người dân muốn biết sự kiện ấy sẽ diễn ra như thế nào thì cũng không có gì lạ.

Thậm chí không ít người còn cho rằng, đi xem hợp luyện diễu binh trước ngày chính thức cũng là một cách thể hiện lòng yêu nước của mỗi công dân. Điều đó đúng, nhưng sẽ rất sai, hoàn toàn sai khi "lòng yêu nước" ấy của mỗi người không biết tự kiểm soát thì sẽ thành chuyện hiếu kỳ và tò mò hơn là sự ngưỡng mộ.

Trèo lên cây

Những người thiếu ý thức giẫm đạp luống hoa tan hoang

ẢNH: CAHN

Hà Nội những ngày qua mưa nắng thất thường, thậm chí có hôm nắng nóng rất dữ. Vì vậy, để chiếm một chỗ "lý tưởng" xem diễu binh cho… đã mắt là điều không dễ. Thậm chí, có những người muốn được tận mắt xem "thần tượng" của mình - một chiến sĩ đẹp trai nào đó trong đoàn diễu binh chẳng hạn.

Chính vì khó khăn trong việc chọn chỗ xem "lý tưởng" nên xảy ra cảnh xí chỗ bằng gạch hoặc bìa các tông chẳng hạn. Thế là xảy ra cảnh cãi nhau chuyện "xí chỗ". "Người xếp hàng mà còn bị hất văng ra huống là… bìa các tông"- đó là cái lý của người "mất chỗ" vì đến muộn. Cảnh giẫm đạp lên hoa, lên cây cảnh bắt nguồn từ việc "mất chỗ đẹp" này.

Chưa hết, vì tranh thủ đi sớm để xí chỗ nên nhiều người mang theo nước uống và cả các loại thức ăn để phòng xa. Và rồi cảnh tượng nhem nhuốc ở các tuyến phố đã diễn ra sau khi kết thúc diễu binh.

Rác từ các loại thức ăn mang theo còn thừa, rác từ các chai nhựa uống xong vất lại đã bày ra trước mắt người dân và du khách. Thật khó tin khi giữa lòng "thủ đô văn minh" mà lại xảy ra cảnh tượng nhếch nhác như thế.

Rác thải xả ra bừa bãi ẢNH: CAHN

Để khỏi mang tiếng, nhiều người dân Hà Nội đã tự dọn rác trước nhà mình vì đội ngũ quét rác của công ty môi trường không đủ người và cũng không đủ sức để dọn các loại rác này một cách nhanh nhất.

Nói cho ngay, không ít người đi xem buổi hợp luyện diễu binh ấy, họ cũng sử dụng nước uống và thức ăn nhưng những gì thành rác, họ đã cho vào bao, mang đến bỏ vào các thùng rác trước khi ra về. Nhưng số này quá ít so với đám đông hiếu kỳ và vô ý thức kia.

Còn không mấy hôm nữa là cả nước sẽ đón nhận ngày lễ trọng đại của dân tộc. Diễu binh, diễu hành cũng sẽ diễn ra tại Hà Nội. Nếu cứ tiếp tục xả rác như vừa rồi thì mọi nỗ lực làm đẹp của thành phố - như đặt hàng trăm nhà xí miễn phí - cũng không mấy ý nghĩa nữa.

Có nhiều cách thể hiện lòng yêu nước của mỗi người đối với đất nước. Nhưng lòng yêu nước sẽ không có họ hàng gì với việc xả rác và giẫm lên hoa như vừa rồi cả!