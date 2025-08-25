Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Yêu nước thì đừng để lại hình ảnh xấu

Trần Cường
Trần Cường
25/08/2025 16:11 GMT+7

2 buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 vừa qua, bên cạnh những hình ảnh đầy tự hào, nhiều hình ảnh 'xấu xí' của người dân đã được ghi nhận, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

Theo Công an Hà Nội, trong các buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành đã xuất hiện tình trạng người dân leo lên xe ô tô, xả rác bừa bãi, dẫm đạp lên thảm cỏ, luống hoa mới trồng, chen lấn xô đẩy, gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người xung quanh, thậm chí là chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Công an Hà Nội: Yêu nước đúng nghĩa, đừng để lại những hình ảnh xấu - Ảnh 1.

Hình ảnh người dân xô đẩy để vượt qua chốt cấm đường trên phố Tôn Đức Thắng

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau khi các khối diễu binh đi qua, trên nhiều tuyến phố tiếp tục xuất hiện tình trạng người dân xả rác, giẫm nát những luống hoa mà những công nhân cây xanh mất nhiều tuần để chuẩn bị cho ngày lễ lớn.

Công an Hà Nội cho hay, đi xem diễu binh, diễu hành là đi xem sự nghiêm trang, chỉnh tề và kỷ luật và thể hiện lòng yêu nước, thế nhưng thật buồn khi một bộ phận người dân lại hành xử thiếu văn minh, chen lấn, xô đẩy hàng rào bảo vệ, đánh cãi chửi nhau…

Công an Hà Nội: Yêu nước đúng nghĩa, đừng để lại những hình ảnh xấu - Ảnh 2.

Những luống hoa tan hoang vì bị người dân giẫm lên

ẢNH: CAHN

Công an Hà Nội cho hay, trong 2 buổi tổng hợp luyện ngày 21 và 24.8, hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị này đã thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến, chốt; hơn 5.000 người thuộc lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đã được huy động giữ gìn trật tự.

Lực lượng công an đã luôn đi sớm, về muộn, tất cả vì mục tiêu chung đảm bảo cho hoạt động diễu binh diễu hành được đảm bảo, thông suốt, cho người dân đến xem được thuận lợi, an ninh và an toàn, thế nhưng vẫn có những thanh niên coi thường pháp luật, "thông chốt" đâm xe máy vào lực lượng thực thi nhiệm vụ, hậu quả làm một cán bộ CSCĐ bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi, xương hàm, gãy tay trái và nhiều tổn thương khác.

Công an Hà Nội: Yêu nước đúng nghĩa, đừng để lại những hình ảnh xấu - Ảnh 3.

Rác khắp đường phố sau khi người dân rời đi

ẢNH: CAHN

Theo Công an Hà Nội, những trường hợp cố tình vượt qua hàng rào an ninh, hay gây gổ đánh nhau đã bị lực lượng chức năng kiên quyết nhắc nhở. Những trường hợp chống người thi hành công vụ đã bị tạm giữ hình sự để xử lý hành vi vi phạm. CSGT Hà Nội đã xử phạt một số trường hợp cố tình đi vào khu vực cấm, cản trở hoạt động diễu binh diễu hành. Một số trường hợp sử dụng flycam trái phép để quay phim chụp ảnh cũng bị thu giữ thiết bị và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân trong những ngày tới cần "yêu nước đúng nghĩa, không chạy theo phong trào" và "không hô hào ồn ào rồi giẫm đạp lên những gì làm lên vẻ đẹp của thành phố". Cần giữ gìn cảnh quan, cư xử văn minh, để lại những nụ cười và kỷ niệm đẹp thay vì để lại rác, hay những vết giày trên thảm cỏ, luống hoa.

