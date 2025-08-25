'Biển người' đổ về ga, chen nhau đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông sau tổng hợp luyện

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào 23 giờ 50 ngày 24.8, tại sảnh tầng 1 nhà ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị (tàu điện) Cát Linh - Hà Đông vẫn còn hàng trăm người xếp hàng, đợi đến lượt làm thủ tục mua vé để di chuyển lên tầng 2
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Tình trạng này diễn ra nhiều giờ đồng hồ, sau buổi tổng hợp luyện diễu binh lần 2 phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 ở quảng trường Ba Đình và nhiều tuyến phố trung tâm
Trước tình trạng trên, hệ thống loa của nhà ga phát đi thông báo tàu điện Cát Linh - Hà Đông sẽ tiếp tục vận hành đến 2 giờ ngày 25.8, thay vì chỉ hoạt động đến hết ngày 24.8 như kế hoạch trước đó
Em nhỏ ngủ gục trên vai người thân trong quá trình chờ đợi được lên tàu Cát Linh - Hà Đông
Hành khách chen lấn để được di chuyển qua cửa soát vé vào bên trong
Nhân viên túc trực ở lối đi tầng 2 xuống tầng 1, ngăn dòng người đi nhầm lên trên
Hành khách đứng tràn ra ngoài sảnh nhà ga lúc 22 giờ ngày 24.8 vì bên trong đã ken đặc người
Khu vực trước cửa ga Cát Linh quá đông hành khách đổ về sau khi buổi tổng hợp luyện kết thúc
