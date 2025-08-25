Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

'Biển người' đổ về ga, chen nhau đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông sau tổng hợp luyện

Nguyễn Trường
25/08/2025 07:13 GMT+7

Gần 24 giờ ngày 24.8, hàng trăm hành khách vẫn xếp hàng chờ đợi đến lượt lên tàu điện Cát Linh - Hà Đông để về nhà sau buổi tổng hợp luyện diễu binh lần 2 ở quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

'Biển người' đổ về ga, chen nhau đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông sau tổng hợp luyện- Ảnh 1.

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào 23 giờ 50 ngày 24.8, tại sảnh tầng 1 nhà ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị (tàu điện) Cát Linh - Hà Đông vẫn còn hàng trăm người xếp hàng, đợi đến lượt làm thủ tục mua vé để di chuyển lên tầng 2

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

'Biển người' đổ về ga, chen nhau đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông sau tổng hợp luyện- Ảnh 2.

Tình trạng này diễn ra nhiều giờ đồng hồ, sau buổi tổng hợp luyện diễu binh lần 2 phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 ở quảng trường Ba Đình và nhiều tuyến phố trung tâm

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

'Biển người' đổ về ga, chen nhau đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông sau tổng hợp luyện- Ảnh 3.

Trước tình trạng trên, hệ thống loa của nhà ga phát đi thông báo tàu điện Cát Linh - Hà Đông sẽ tiếp tục vận hành đến 2 giờ ngày 25.8, thay vì chỉ hoạt động đến hết ngày 24.8 như kế hoạch trước đó

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

'Biển người' đổ về ga, chen nhau đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông sau tổng hợp luyện- Ảnh 4.
'Biển người' đổ về ga, chen nhau đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông sau tổng hợp luyện- Ảnh 5.
'Biển người' đổ về ga, chen nhau đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông sau tổng hợp luyện- Ảnh 6.

Em nhỏ ngủ gục trên vai người thân trong quá trình chờ đợi được lên tàu Cát Linh - Hà Đông

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

'Biển người' đổ về ga, chen nhau đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông sau tổng hợp luyện- Ảnh 7.

Hành khách chen lấn để được di chuyển qua cửa soát vé vào bên trong

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

'Biển người' đổ về ga, chen nhau đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông sau tổng hợp luyện- Ảnh 8.

Nhân viên túc trực ở lối đi tầng 2 xuống tầng 1, ngăn dòng người đi nhầm lên trên

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

'Biển người' đổ về ga, chen nhau đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông sau tổng hợp luyện- Ảnh 9.

Hành khách đứng tràn ra ngoài sảnh nhà ga lúc 22 giờ ngày 24.8 vì bên trong đã ken đặc người

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

'Biển người' đổ về ga, chen nhau đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông sau tổng hợp luyện- Ảnh 10.

Khu vực trước cửa ga Cát Linh quá đông hành khách đổ về sau khi buổi tổng hợp luyện kết thúc

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Xem thêm bình luận