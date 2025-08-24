Dựng lều, đội mưa chờ xem tổng hợp luyện A80

Trên khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội từ sáng nay đông nghẹt khi hàng ngàn người dân đổ về giữ chỗ, chờ tới 20 giờ tối để xem tổng hợp luyện lần 2 diễu binh, diễu hành cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Hàng ngàn người đã có mặt trên đường Hùng Vương từ sáng sớm nay 24.8, chờ xem màn huấn luyện của máy bay ẢNH: ĐINH HUY

Đường Thanh Niên dự kiến là nơi tập kết khí tài trước khi di chuyển vào quảng trường Ba Đình để hợp luyện. Do đó, ngay từ sáng, người dân đã có mặt từ sớm, trải bạt, chiếu hoặc xếp ghế để giữ chỗ.



Người dân "bám trụ" tại ngã ba Thanh Niên - Trấn Vũ, bất kể diễn biến thời tiết ra sao ẢNH: PHAN TUYẾN

Bà Tuyến (50 tuổi, trú tại P.Trung Thành, Thái Nguyên), cho biết hơn 40 người trong xóm góp tiền thuê chung chiếc xe đi xem diễu binh.

Bà Tuyến cùng 40 người trong xóm thuê chung xe xuống Hà Nội xem tổng hợp luyện ẢNH: PHAN TUYẾN

Họ chuẩn bị trứng luộc, cơm nắm và đồ ăn khô. Do đây là lần đầu tiên được xem diễu binh nên mọi người rất háo hức.

Che ô tránh nắng, chờ xem hợp luyện ẢNH: PHAN TUYẾN

Dù mưa khá nặng hạt song không ai rời vị trí. Nhiều người sử dụng áo mưa hoặc ô mang theo để tránh ướt. Có người dùng bạt ngồi dựng thành lều tạm để trú mưa.

Mưa xuống trên đường Thanh Niên, người dân lục tục căng bạt trú tránh ẢNH: PHAN TUYẾN

"Các con tôi liên tục hỏi chừng nào xe tăng đến. 80 năm mới có một lần, mưa hay nắng thì cũng xứng đáng để chờ", chị Trang (38 tuổi, trú tại Hà Nội) hào hứng.

Bám trụ dưới mưa trên đường Nguyễn Thái Học ẢNH: PHAN TUYẾN - GIA HÂN

Mưa mỗi lúc nặng hạt, nhưng dòng người vẫn nườm nượp đổ về khu trung tâm Hà Nội. Từ đầu giờ chiều, dòng người mặc đỏ sao vàng, mang theo cờ Tổ quốc xếp hàng lên tàu điện Cát Linh - Hà Đông hướng vào nội thành mỗi lúc một đông.

Anh Nông Văn Tư (Bắc Kạn) đưa cả gia đình xuống Hà Nội chờ xem tổng hợp luyệhn ẢNH: ĐINH HUY

Anh Nông Văn Tư, 26 tuổi, đưa cả gia đình từ Bắc Kạn xuống Hà Nội xem tổng hợp luyện, cho biết cảm thấy hồi hộp, tự hào khi lần đầu được sống trong bầu không khí này.

Anh Tư cũng rất háo hức đón xem trực tiếp dàn vũ khí, khí tài sẽ xuất hiện vào tối nay, điều mà anh mới chỉ được coi trên báo chí và mạng xã hội.

Hành khách mặc đỏ sao vàng, mang theo cờ Tổ quốc đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông hướng vào nội thành ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG

Tại các nhà ga, hàng chục nhân viên Hà Nội metro được huy động để hỗ trợ hành khách mua vé nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.

16 giờ, lực lượng chức năng đã hoàn tất nhiều chốt chặn trên các tuyến phố hướng vào đường Hùng Vương (P.Ba Đình), chuẩn bị sẵn sàng đón các khối diễu binh, diễu hành tập kết về quảng trường Ba Đình. Hàng ngàn người dân với trang phục cờ đỏ sao vàng, xếp kín 2 bên đường đợi tới giờ buổi tổng hợp luyện bắt đầu ẢNH: TUẤN MINH

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào lúc 20 giờ tối nay sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 tại quảng trường Ba Đình.

Buổi tổng hợp luyện sẽ có khoảng 40.000 người tham gia, bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng.

Ngoài ra, tham dự buổi tổng hợp luyện có khối quân đội các nước như Nga, Lào, Campuchia...