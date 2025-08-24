Mãn nhãn với màn huấn luyện trực thăng kéo Quốc kỳ trên bầu trời Hà Nội

Sáng 24.4, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng hàng nghìn người dân đã đổ về khu vực quảng trường Ba Đình và các tuyến phố lân cận như Hùng Vương, Thanh Niên... với hy vọng tận mắt chứng kiến các biên đội trực thăng và máy bay chiến đấu huấn luyện bay chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Biên đội 10 máy bay kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay từ hướng sông Hồng vào quảng trường Ba Đình lúc 10 giờ 10 hôm nay ẢNH: MINH HIẾU

Trong sáng nay, các biên đội trực thăng họ Mi, Yak-130, L-39NG, Su-30MK2 đã bay huấn luyện 2 đợt qua quảng trường Ba Đình. Đặc biệt là khoảnh khắc trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và máy bay chiến đấu nhào lộn trên bầu trời khiến nhiều người phấn khích, vỡ òa.

Anh Trần Đức Hải (Hà Nội) cho biết, do tìm hiểu được thông tin có trực thăng bay huấn luyện vào sáng nay nên anh đã dậy rất sớm và có mặt tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc 7 giờ để chờ đợi.

"Tôi rất bất ngờ vì khu vực này quá đông, có thể do nay là ngày chủ nhật", anh Hải nói.

Khoảng gần 1 tiếng sau, anh Hải và người dân tại khu vực quảng trường Ba Đình vỡ òa khi chứng kiến các biên đội trực thăng bay qua.

"Đây là lần hiếm hoi tôi được nhìn những chiếc máy bay chiến đấu, máy bay vận tải gần như vậy", Hải anh nói tiếp.

Người dân tại khu vực quảng trường Ba Đình vỡ òa khi chứng kiến hình ảnh máy bay kéo cờ bay qua ẢNH: NGUYỄN ANH

Ngoài việc ngắm máy bay, trong bầu không khí những ngày cận lễ Quốc khánh, rất nhiều người dân với trang phục ngập tràn sắc đỏ của cờ tổ quốc tranh thủ chụp hình, lưu lại những khoảnh khắc đáng giá cùng người thân, bạn bè.

"Tôi xúc động, tự hào khi được ngắm nhìn máy bay trong thời khắc hòa bình. Trước đây, nghe ông bà tôi kể, hễ nghe có tiếng máy bay thì mọi người phải chạy trốn nhưng giờ thì khác rồi, có tiếng máy bay mọi người đều bước ra xem. Đó là âm thanh của hòa bình, đó là âm thanh của hạnh phúc", chị Phạm Thị Ngân (Hà Nội) chia sẻ.

Sau màn bay huấn luyện, đến 20 giờ tối nay sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 tại quảng trường Ba Đình.



Buổi tổng hợp luyện sẽ có khoảng 40.000 người tham gia, bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng.

Ngoài ra, tham dự buổi tổng hợp luyện có khối quân đội các nước như Nga, Lào, Campuchia...

Trực thăng kéo cờ bay qua quảng trường Ba Đình ẢNH: MINH HIẾU

Biên đội trực thăng bay theo đội hình 1 - 3 - 3 - 3. Những lá cờ có kích thước 20 m2, chiều dài 5,4 m, rộng 3,6 m ẢNH: ĐÌNH HUY

Dây cáp dài 8 m sẽ được cố định vào móc treo ngoài trực thăng cùng quả đối trọng nặng 120 kg, đảm bảo cho dây treo cờ căng, thẳng, giữ trạng thái cờ bay đẹp khi trực thăng bay với tốc độ 80 - 120 km/giờ ẢNH: TUẤN MINH

Người dân ghi lại hình ảnh trực thăng kéo cờ bay qua bầu trời thủ đô ẢNH: TUẤN MINH

Biên đội trực thăng bay qua cột cờ Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH

Biên đội trực thăng bay qua tòa nhà Pan Pacific ẢNH: ĐÌNH HUY

Người dân vẫy cờ khi thấy biên đội trực thăng ẢNH: ĐÌNH HUY

Sau khoảnh khắc trực thăng kéo Quốc kỳ là màn biểu diễn của các máy bay tiêm kích, huấn luyện ẢNH: TUẤN MINH



