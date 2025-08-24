'Hổ mang chúa' Su-30MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình

Biên đội trực thăng bay qua khu vực tượng đài Lenin
ẢNH: TUẤN MINH
Biên đội Yak-130 bay qua quảng trường Ba Đình
ẢNH: TUẤN MINH
Các máy bay này duy trì đội hình với độ giãn cách ổn định 20 m, độ chênh cao 5 - 7 m
ẢNH: MINH ĐẠT
Biên đội 2 tiêm kích Su-30MK2 bay biểu diễn "bật tăng lực khoan" trên quảng trường Ba Đình
ẢNH: MINH ĐẠT
5 chiếc tiêm kích Su-30MK2 bay qua quảng trường Ba Đình, cột cờ Hà Nội
ẢNH: TUẤN MINH
Hàng trăm người dân có mặt để theo dõi các biên đội bay qua tòa nhà Quốc hội
ẢNH: NGUYỄN ANH
Khoảng 10 giờ 10 phút, 10 chiếc trực thăng kéo cờ bay qua quảng trường Ba Đìn
ẢNH: ĐINH HUY
Máy bay YAk-130 và tiêm kích Su-30MK2 nhào lộn lượt 2 trên Quảng trường Ba Đình
ẢNH: TUẤN MINH
