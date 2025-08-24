Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

'Hổ mang chúa' Su-30MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình

+1
Đình Huy - Đậu Tiến Đạt - Tuấn Minh và 1 người khác
24/08/2025 10:53 GMT+7

Sáng 24.8, các biên đội máy bay của Quân chủng Phòng không - Không quân đã bay huấn luyện qua quảng trường Ba Đình để chuẩn bị cho Quốc khánh 2.9.

'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 1.

Sáng 24.8, biên đội máy bay thuộc biên chế của Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) bay qua quảng trường Ba Đình, chuẩn bị bay chào mừng trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9

ẢNH: ĐÌNH HUY

'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 2.

Dẫn đầu đội hình là 10 máy bay họ Mi cất cánh tại sân bay Hòa Lạc

ẢNH: TUẤN MINH

'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 3.
'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 4.
'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 5.

Biên đội trực thăng bay qua khu vực tượng đài Lenin

ẢNH: TUẤN MINH

'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 6.

10 chiếc trực thăng bay đội hình 1 - 3 - 3 - 3 qua quảng trường Ba Đình nhìn từ tòa nhà Pan Pacific

ẢNH: TUẤN MINH

'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 7.

Biên đội trực thăng bay qua hồ Tây

ẢNH: ĐÌNH HUY

'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 8.

Ngay khi 10 trực thăng hoàn thành biểu diễn, 3 máy bay vận tải CASA xuất hiện

ẢNH: ĐÌNH HUY

'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 9.

Trong đội hình này, máy bay vận tải CASA C-295 dẫn đầu, sau đó đến 2 chiếc CASA C-212

ẢNH: TUẤN MINH

'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 10.

Sau khi phần biểu diễn của máy bay vận tải kết thúc, biên đội 6 chiếc Yak-130 bay hình mũi tên tiến vào Hà Nội

ẢNH: ĐÌNH HUY

'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 11.
'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 12.

Biên đội Yak-130 bay qua quảng trường Ba Đình

ẢNH: TUẤN MINH

'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 13.

Yak-130 bay qua khu vực Hoàng thành Thăng Long

ẢNH: TUẤN MINH

'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 14.

Yak-130 bay biểu diễn "khoan xoắn" trên Quảng trường Ba Đình

ẢNH: ĐẬU ĐẠT

'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 15.

Sau đội hình Yak-130, biên đội gồm 4 máy bay huấn luyện L-39NG tiến vào Hà Nội

ẢNH: ĐÌNH HUY

'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 16.
'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 17.
'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 18.

Các máy bay này duy trì đội hình với độ giãn cách ổn định 20 m, độ chênh cao 5 - 7 m

ẢNH: MINH ĐẠT

'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 19.

4 máy bay qua khu vực cột cờ Hà Nội

ẢNH: TUẤN MINH

'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 20.
'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 21.
'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 22.
'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 23.
'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 24.
'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 25.

Biên đội 2 tiêm kích Su-30MK2 bay biểu diễn "bật tăng lực khoan" trên quảng trường Ba Đình

ẢNH: MINH ĐẠT

'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 26.

Tiếp nối biên đội 2 chiếc là biên đội bay đội hình mũi tên với 5 chiếc Su 30MK2 theo sau

ẢNH: ĐÌNH HUY

'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 27.
'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 28.
'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 29.
'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 30.
'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 31.
'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 32.

5 chiếc tiêm kích Su-30MK2 bay qua quảng trường Ba Đình, cột cờ Hà Nội

ẢNH: TUẤN MINH

'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 34.

Su-30MK2 lật ngược khi nhào lộn trên không

ẢNH: ĐÂU TIẾN ĐẠT

'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 35.
'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 36.
'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình- Ảnh 37.

Hàng trăm người dân có mặt để theo dõi các biên đội bay qua tòa nhà Quốc hội

ẢNH: NGUYỄN ANH

'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình - Ảnh 1.
'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình - Ảnh 2.
'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình - Ảnh 3.
'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình - Ảnh 4.
'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình - Ảnh 5.

Khoảng 10 giờ 10 phút, 10 chiếc trực thăng kéo cờ bay qua quảng trường Ba Đìn

ẢNH: ĐINH HUY

'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình - Ảnh 6.
'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình - Ảnh 7.
'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình - Ảnh 8.
'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình - Ảnh 9.
'Hổ mang chúa' Su30-MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình - Ảnh 10.

Máy bay YAk-130 và tiêm kích Su-30MK2 nhào lộn lượt 2 trên Quảng trường Ba Đình

ẢNH: TUẤN MINH 

Tin liên quan

Tàu ngầm, tàu tên lửa cùng 40 máy bay tham gia diễu binh A80

Tàu ngầm, tàu tên lửa cùng 40 máy bay tham gia diễu binh A80

40 máy bay hiện đại, các tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, cùng các loại tàu của cảnh sát biển, kiểm ngư... sẽ tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (nhiệm vụ A80).

Khám phá thêm chủ đề

máy bay trực thăng Su30-MK2 Quốc khánh 2.9 80 năm Quốc khánh 2.9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận