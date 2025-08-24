'Hổ mang chúa' Su-30MK2 nhào lộn trên quảng trường Ba Đình

Sáng 24.8, biên đội máy bay thuộc biên chế của Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) bay qua quảng trường Ba Đình, chuẩn bị bay chào mừng trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9