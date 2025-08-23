Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Điểm danh' dàn khí tài đặc biệt xuất hiện trong lễ diễu binh Quốc khánh 2.9
'Điểm danh' dàn khí tài đặc biệt xuất hiện trong lễ diễu binh Quốc khánh 2.9

23/08/2025 06:15 GMT+7

Cùng điểm qua một số khí tài quân sự đặc biệt sẽ xuất hiện trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

'Điểm danh' dàn khí tài đặc biệt xuất hiện trong lễ diễu binh Quốc khánh 2.9

'Điểm danh' dàn khí tài đặc biệt xuất hiện trong lễ diễu binh Quốc khánh 2.9

Máy bay SU30-MK2

Là tiêm kích đa năng hạng nặng do Tập đoàn SUKHOI của Nga sản xuất, nâng cấp lên từ tiêm kích SU-27, định danh theo NATO là "Flanker-C", có hệ thống vũ khí tiến công xung kích đường không nhiều mục đích.

SU-30MK2 có thể đạt vận tốc Mach 2, tương đương tốc độ 1.350 km/giờ tại độ cao thấp và vận tốc leo cao là 230 m/s. Đây là một trong những máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 có khả năng cơ động và tính năng kỹ chiến thuật tốt nhất thế giới hiện nay.

Tàu ngầm Kilo 636

Tàu ngầm Kilo có nhiệm vụ tìm kiếm, bí mật theo dõi và tấn công tiêu diệt tàu ngầm của đối phương, đảm nhận trách nhiệm chống ngầm bảo vệ lực lượng hải quân; trinh sát, bám nắm và tiêu diệt các cụm tàu nổi (hàng không mẫu hạm; tàu khu trục, hộ vệ; tàu hậu cần, bổ trợ; tàu trinh sát kỹ thuật, đo đạc âm hưởng) của hải quân đối phương; tấn công vào các mục tiêu đầu não của địch trên mặt đất hoặc hỗ trợ lực lượng đánh chiếm, tái chiếm đảo.

Tàu có lượng giãn nước 3.100 tấn, tốc độ 20 hải lý/giờ, lặn sâu đến 300 mét, thuỷ thủ đoàn gồm 52 người.

Xe tăng T-90

T-90 là dòng xe tăng hiện đại bậc nhất thế giới. Được trang bị pháo 125 mm, súng máy đồng trục và khả năng phóng tên lửa qua nòng pháo. Những vũ khí này mang đến ưu thế, hỏa lực vượt trội, sức cơ động cao. Cùng với hệ thống điều khiển hỏa lực nhanh chóng, chính xác, T-90 không những thể hiện sức mạnh vượt trội mà còn là trụ cột trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khẳng định vị thế của lực lượng Tăng - thiết giáp.

T-90 cũng như phiên bản T-90S/SK được trang bị hệ thống vũ khí cực mạnh và tự động hóa cao với máy tính đường đạn, các cảm biến quang - ảnh nhiệt, khí tài quan sát, hệ thống tự động bám mục tiêu... cho phép tấn công chính xác mục tiêu trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết.

'Điểm danh' dàn khí tài đặc biệt xuất hiện trong lễ diễu binh Quốc khánh 2.9 - Ảnh 1.

Các xe tăng của Binh chủng Tăng thiết giáp dẫn đầu khối xe pháo quân sự

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

T-90 còn được trang bị hệ thống tên lửa chống tăng 9M119M Refleks bắn qua nòng pháo chính có khả năng tấn công chính xác cao tới 5 km và khả năng xuyên phá 950 mm giáp thép.

Tên lửa do Việt Nam cải tiến

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT, là phiên bản hiện đại hóa của tổ hợp S-125 Pechora (do Liên Xô sản xuất) do Viettel nghiên cứu, cải tiến. S-125-VT được thiết kế để tiêu diệt các phương tiện tấn công đường không, tiêu diệt hiệu quả mục tiêu bay thấp, mục tiêu có kích thước nhỏ trong điều kiện nhiễu phức tạp. Tổ hợp này có khả năng hủy các mục tiêu trên mặt đất, mặt nước, hoạt động chiến đấu độc lập hoặc trong đội hình cụm phòng không.

S-125-VT có tốc độ tối đa 800 m/s, có thể tiêu diệt cùng lúc 2 mục tiêu với cự ly sát thương cực đại lên đến 30 km. Xác suất tiêu diệt máy bay tiêm kích lên đến 90%. Bên cạnh đó, S-125-VT có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 90 km.

Xe bộ binh do Việt Nam sản xuất

XCB-01 là sản phẩm do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Việt Nam thiết kế và chế tạo. Xe có trọng lượng khoảng 15 tấn, kích thước tổng thể lớn hơn so với mẫu BMP-1 do Liên Xô sản xuất.

'Điểm danh' dàn khí tài đặc biệt xuất hiện trong lễ diễu binh Quốc khánh 2.9 - Ảnh 2.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01

ẢNH: HUY MINH

XCB-01 được trang bị pháo chính cỡ 73 mm với 40 viên đạn, cùng súng máy song song PTK 7,62 mm với 2.000 viên đạn, súng máy phòng không 12,7 mm trên nóc tháp pháo với 200 viên đạn.

Xe có tốc độ tối đa tới 65 km/giờ, tốc độ bơi 7 km/giờ với động cơ 300 mã lực. Xe có thể leo dốc 30 độ, vượt nhiều địa hình khác nhau.

XCB-01 được trang bị tên lửa chống tăng B72 tích hợp trên bệ phóng cố định trên pháo chính của xe. Với thiết kế giáp nghiêng ở bán cầu trước, xe có thể chịu được hầu hết các loại đạn bắn thẳng tiêu chuẩn hoặc hạng nặng.

UAV cảm tử "Made in Việt Nam"

Các loại UAV cảm tử do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất. UAV được trang bị các loại vũ khí khác nhau để tấn công các mục tiêu bọc thép.

Tên lửa Scud-B

Tên lửa có tầm bắn tối đa 300 km, trọng lượng tối đa 5.860 kg, diện tích sát thương cao nhất từ 4 - 6 hecta. Công suất bệ phóng tên lửa lên đến 525 mã lực.

Xe chống khủng bố

Mẫu xe được trang bị giáp chống đạn, có khả năng cơ động cao trên mọi địa hình, đáp ứng các nhiệm vụ chống khủng bố, trấn áp tội phạm, giải cứu con tin.

Xe bọc thép ShinJeong S5

Xe bọc thép Shinjeong S5 được trang bị lực lượng cảnh sát cơ động trong nhiệm vụ chống khủng bố, tấn công tội phạm. Xe được trang bị một súng máy trên nóc, cùng hệ thống cảm biến, ống phóng lựu đạn khói, hệ thống phá sóng và nhiều trang thiết bị hiện đại khác. Động cơ công suất 225 mã lực giúp xe có thể đạt được vận tốc di chuyển lên tới 105 km/giờ. Một điểm đặc biệt đó là nếu bánh xe bị trúng đạn, xe vẫn có thể di chuyển bình thường ở tốc độ 60 km/giờ.

Các khối quân nữ nào sẽ tham gia diễu binh diễu hành Quốc khánh 2.9?

Các khối quân nữ nào sẽ tham gia diễu binh diễu hành Quốc khánh 2.9?

Tại nhiệm vụ đặc biệt A80, các khối quân nữ được dự kiến tham gia, mỗi khối mang những đặc điểm và ý nghĩa riêng, tôn vinh vai trò, sức mạnh và tinh thần quả cảm của phụ nữ Việt Nam trong lực lượng vũ trang.

