Pháo binh – tên lửa Việt Nam: Từ duyệt binh 1955 đến diễu binh 2025.

Điều này rất dễ thấy, qua các cuộc duyệt – diễu binh từ 1955 đến nay.

Pháo binh Việt Nam duyệt binh ngày 1.1.1955 ẢNH: TƯ LIỆU

Ngày 1.1.1955, trong lễ duyệt binh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng về Thủ đô sau 9 năm kháng chiến, đã xuất hiện một số loại pháo mặt đất tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đó là sơn pháo 75 mm chiến lợi phẩm và lựu pháo 105 mm (do Trung Quốc viện trợ lần đầu tiên, bàn giao 20 khẩu với nhiều trang bị kèm theo cho Trung đoàn 34 – Trung đoàn trọng pháo đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, tháng 1.1953).

Pháo 130 mm duyệt binh trên Quảng trường Ba Đình, ngày 1.5.1973 ẢNH: TƯ LIỆU

Ngày 1.5.1973, tại Quảng trường Ba Đình đã diễn ra lễ duyệt binh chào mừng Hiệp định Paris được ký kết, hòa bình được lập lại ở miền Bắc. Trong buổi lễ này, bộ đội pháo binh đã đưa pháo 130 mm có xe xích kéo pháo và pháo 85 mm được kéo bằng xe tải, tham gia duyệt diễu binh trên quảng trường.

Pháo 85 mm duyệt binh ngày 1.5.1973 ẢNH: TƯ LIỆU

Trong lễ duyệt binh kỷ niệm 40 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.1985) tổ chức sáng 2.9.1985 tại Quảng trường Ba Đình, các loại pháo mặt đất và xe kéo của bộ đội pháo binh cũng tham gia buổi lễ. Đây cũng là lần đầu tiên, pháo binh bắn pháo lễ chào mừng.

Pháo phản lực BM-21 của binh chủng Pháo binh tham gia duyệt binh ngày 2.9.1985 ẢNH: TƯ LIỆU

Từ năm 1985 đến nay, hoạt động chào mừng trong các ngày lễ lớn (1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, 2010; 70 năm Quốc khánh, 2015; 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ, 2024; 50 năm thống nhất đất nước, 2025) của bộ đội pháo binh chỉ dừng ở nhiệm vụ huấn luyện, thực hiện việc bắn pháo lễ chào mừng sự kiện…

Thành lập Bộ tư lệnh Pháo binh - tên lửa Chiều 20.8, tại TP.Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ công bố quyết định thành lập Bộ tư lệnh Pháo binh - tên lửa. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, việc thành lập Bộ tư lệnh Pháo binh - tên lửa thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về điều chỉnh tổ chức lực lượng của quân đội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Bộ tư lệnh Pháo binh - tên lửa được tổ chức, xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại; quy mô, tổ chức lực lượng, chức năng, nhiệm vụ được bổ sung nặng nề hơn; được trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện, hiện đại, với thế bố trí chiến lược rộng hơn. Đại tướng Nguyễn Tân Cương (phải) trao Quân kỳ Quyết thắng cho Bộ tư lệnh Pháo binh - tên lửa ẢNH: TUẤN HUY Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý Bộ tư lệnh Pháo binh - tên lửa tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thế bố trí chiến lược các đơn vị pháo binh, tên lửa toàn quân, nhất là các đơn vị mới thành lập; kịp thời, bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chế độ, quy định của đơn vị, sẵn sàng chiến đấu cao; tiếp tục huấn luyện cơ bản, đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, coi trọng huấn luyện thực hành, gắn với truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu cho bộ đội, nghiên cứu sâu, kỹ việc sử dụng pháo binh, tên lửa trong các cuộc xung đột gần đây để đưa vào huấn luyện, giáo dục - đào tạo… Tư lệnh Bộ tư lệnh Pháo binh - tên lửa là thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong.

Ngày 2.9 tới đây, lần đầu tiên Bộ Tư lệnh Pháo binh - tên lửa đưa nhiều vũ khí trang bị tham gia diễu binh, như: Lựu pháo 130 mm M46; xe pháo tự hành SU-122, SU-152 đã được cải tiến; pháo phản lực BM-21 Grand cải tiến; tên lửa đất đối đất R-17E (Scud-B) đặt trên xe bệ phóng, tầm bắn cải tiến khoảng 500 km…

Một số hình ảnh về bộ đội Pháo binh – tên lửa hợp luyện diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2.9.2025.

Xe chỉ huy dẫn đầu khối Pháo binh - tên lửa ẢNH: MAI THANH HẢI

Chiến sĩ pháo binh đứng trên xe kéo pháo ẢNH: TUẤN HUY

Pháo tự hành SU-152 cải tiến ẢNH: TUẤN HUY





Pháo phản lực BM-21 đi đầu, phía sau là các tổ hợp tên lửa đất đối đất R-17E (Scud-B) của Bộ tư lệnh Pháo binh - tên lửa ẢNH: TUẤN HUY





Pháo tự hành SU-122 số hiệu 148 đi trước, phía sau là pháo SU-152 số hiệu 003 và 002 ẢNH: MAI THANH HẢI

Pháo phản lực BM-21 Grand ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Pháo 130 mm M46 ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Pháo tự hành SU-152 cải tiến ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Các hệ thống pháo phản lực BM-21 Grand ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Các tổ hợp tên lửa đất đối đất R-17E (Scud-B) đã được cải tiến, với tầm bắn xa hơn nguyên bản ẢNH: MAI THANH HẢI












