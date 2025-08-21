Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Pháo binh – tên lửa Việt Nam: Từ duyệt binh 1955 đến diễu binh 2025.

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
21/08/2025 04:29 GMT+7

Trước lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, binh chủng Pháo binh đã được phát triển thành Bộ Tư lệnh Pháo binh – tên lửa, nhằm điều chỉnh tổ chức, xây dựng lực lượng hiện đại với thế bố trí chiến lược mới.

Điều này rất dễ thấy, qua các cuộc duyệt – diễu binh từ 1955 đến nay.

Pháo binh – tên lửa Việt Nam: Từ duyệt binh 1955 đến diễu binh 2025 - Ảnh 1.

Pháo binh Việt Nam duyệt binh ngày 1.1.1955

ẢNH: TƯ LIỆU

Ngày 1.1.1955, trong lễ duyệt binh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng về Thủ đô sau 9 năm kháng chiến, đã xuất hiện một số loại pháo mặt đất tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Đó là sơn pháo 75 mm chiến lợi phẩm và lựu pháo 105 mm (do Trung Quốc viện trợ lần đầu tiên, bàn giao 20 khẩu với nhiều trang bị kèm theo cho Trung đoàn 34 – Trung đoàn trọng pháo đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, tháng 1.1953).

Pháo binh – tên lửa Việt Nam: Từ duyệt binh 1955 đến diễu binh 2025 - Ảnh 2.

Pháo 130 mm duyệt binh trên Quảng trường Ba Đình, ngày 1.5.1973

ẢNH: TƯ LIỆU

Ngày 1.5.1973, tại Quảng trường Ba Đình đã diễn ra lễ duyệt binh chào mừng Hiệp định Paris được ký kết, hòa bình được lập lại ở miền Bắc. Trong buổi lễ này, bộ đội pháo binh đã đưa pháo 130 mm có xe xích kéo pháo và pháo 85 mm được kéo bằng xe tải, tham gia duyệt diễu binh trên quảng trường.

Pháo binh – tên lửa Việt Nam: Từ duyệt binh 1955 đến diễu binh 2025 - Ảnh 3.

Pháo 85 mm duyệt binh ngày 1.5.1973

ẢNH: TƯ LIỆU

Trong lễ duyệt binh kỷ niệm 40 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.1985) tổ chức sáng 2.9.1985 tại Quảng trường Ba Đình, các loại pháo mặt đất và xe kéo của bộ đội pháo binh cũng tham gia buổi lễ. Đây cũng là lần đầu tiên, pháo binh bắn pháo lễ chào mừng.

Pháo binh – tên lửa Việt Nam: Từ duyệt binh 1955 đến diễu binh 2025 - Ảnh 4.

Pháo phản lực BM-21 của binh chủng Pháo binh tham gia duyệt binh ngày 2.9.1985

ẢNH: TƯ LIỆU

Từ năm 1985 đến nay, hoạt động chào mừng trong các ngày lễ lớn (1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, 2010; 70 năm Quốc khánh, 2015; 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ, 2024; 50 năm thống nhất đất nước, 2025) của bộ đội pháo binh chỉ dừng ở nhiệm vụ huấn luyện, thực hiện việc bắn pháo lễ chào mừng sự kiện…

Thành lập Bộ tư lệnh Pháo binh - tên lửa

Chiều 20.8, tại TP.Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ công bố quyết định thành lập Bộ tư lệnh Pháo binh - tên lửa.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, việc thành lập Bộ tư lệnh Pháo binh - tên lửa thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về điều chỉnh tổ chức lực lượng của quân đội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Bộ tư lệnh Pháo binh - tên lửa được tổ chức, xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại; quy mô, tổ chức lực lượng, chức năng, nhiệm vụ được bổ sung nặng nề hơn; được trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện, hiện đại, với thế bố trí chiến lược rộng hơn.  

Pháo binh – tên lửa Việt Nam: Từ duyệt binh 1955 đến diễu binh 2025 - Ảnh 5.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương (phải) trao Quân kỳ Quyết thắng cho Bộ tư lệnh Pháo binh - tên lửa

ẢNH: TUẤN HUY

Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý Bộ tư lệnh Pháo binh - tên lửa tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thế bố trí chiến lược các đơn vị pháo binh, tên lửa toàn quân, nhất là các đơn vị mới thành lập; kịp thời, bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chế độ, quy định của đơn vị, sẵn sàng chiến đấu cao; tiếp tục huấn luyện cơ bản, đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, coi trọng huấn luyện thực hành, gắn với truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu cho bộ đội, nghiên cứu sâu, kỹ việc sử dụng pháo binh, tên lửa trong các cuộc xung đột gần đây để đưa vào huấn luyện, giáo dục - đào tạo…

Tư lệnh Bộ tư lệnh Pháo binh - tên lửa là thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong.

Ngày 2.9 tới đây, lần đầu tiên Bộ Tư lệnh Pháo binh - tên lửa đưa nhiều vũ khí trang bị tham gia diễu binh, như: Lựu pháo 130 mm M46; xe pháo tự hành SU-122, SU-152 đã được cải tiến; pháo phản lực BM-21 Grand cải tiến; tên lửa đất đối đất R-17E (Scud-B) đặt trên xe bệ phóng, tầm bắn cải tiến khoảng 500 km…

Một số hình ảnh về bộ đội Pháo binh – tên lửa hợp luyện diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2.9.2025. 

Pháo binh – tên lửa Việt Nam: Từ duyệt binh 1955 đến diễu binh 2025 - Ảnh 6.

Xe chỉ huy dẫn đầu khối Pháo binh - tên lửa

ẢNH: MAI THANH HẢI

Pháo binh – tên lửa Việt Nam: Từ duyệt binh 1955 đến diễu binh 2025 - Ảnh 7.

Chiến sĩ pháo binh đứng trên xe kéo pháo

ẢNH: TUẤN HUY

Pháo binh – tên lửa Việt Nam: Từ duyệt binh 1955 đến diễu binh 2025 - Ảnh 8.

Pháo tự hành SU-152 cải tiến

ẢNH: TUẤN HUY


Pháo binh – tên lửa Việt Nam: Từ duyệt binh 1955 đến diễu binh 2025 - Ảnh 9.

Pháo phản lực BM-21 đi đầu, phía sau là các tổ hợp tên lửa đất đối đất R-17E (Scud-B) của Bộ tư lệnh Pháo binh - tên lửa

ẢNH: TUẤN HUY


Pháo binh – tên lửa Việt Nam: Từ duyệt binh 1955 đến diễu binh 2025 - Ảnh 10.

Pháo tự hành SU-122 số hiệu 148 đi trước, phía sau là pháo SU-152 số hiệu 003 và 002

ẢNH: MAI THANH HẢI

Pháo binh – tên lửa Việt Nam: Từ duyệt binh 1955 đến diễu binh 2025 - Ảnh 11.

Pháo phản lực BM-21 Grand

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Pháo binh – tên lửa Việt Nam: Từ duyệt binh 1955 đến diễu binh 2025 - Ảnh 12.

Pháo 130 mm M46

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Pháo binh – tên lửa Việt Nam: Từ duyệt binh 1955 đến diễu binh 2025 - Ảnh 13.

Pháo tự hành SU-152 cải tiến

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Pháo binh – tên lửa Việt Nam: Từ duyệt binh 1955 đến diễu binh 2025 - Ảnh 14.

Các hệ thống pháo phản lực BM-21 Grand

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Pháo binh – tên lửa Việt Nam: Từ duyệt binh 1955 đến diễu binh 2025 - Ảnh 15.

Các tổ hợp tên lửa đất đối đất R-17E (Scud-B) đã được cải tiến, với tầm bắn xa hơn nguyên bản

ẢNH: MAI THANH HẢI




Binh chủng Pháo binh phải là lực lượng đi đầu

Binh chủng Pháo binh phải là lực lượng đi đầu

Ngày 15.9, tại Hà Nội, đến thăm Binh chủng Pháo binh - Bộ Quốc phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, mỗi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng của binh chủng phải luôn thấm nhuần nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững về tư tưởng, mạnh về tổ chức, từng bước chính quy, hiện đại.

Thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh - tên lửa

