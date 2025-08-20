Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh - tên lửa

Đình Huy
Đình Huy
20/08/2025 19:23 GMT+7

Ngày 20.8, đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ công bố quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh - tên lửa.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, việc thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh - tên lửa thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới của Bộ Chính trị, Quân ủy T.Ư về điều chỉnh tổ chức lực lượng của quân đội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh - tên lửa - Ảnh 1.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao Quân kỳ Quyết thắng cho Bộ Tư lệnh Pháo binh - tên lửa

ẢNH: QĐND

Bộ Tư lệnh Pháo binh - tên lửa được tổ chức, xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại; quy mô, tổ chức lực lượng, chức năng, nhiệm vụ được bổ sung nặng nề hơn; được trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện, hiện đại, với thế bố trí chiến lược rộng hơn.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Bộ Tư lệnh Pháo binh - tên lửa tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về thế bố trí chiến lược các đơn vị pháo binh, tên lửa toàn quân, nhất là các đơn vị mới thành lập, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Nhanh chóng ổn định về tổ chức biên chế, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể trong Đảng ủy, bộ tư lệnh; kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng ở các đơn vị mới thành lập, triển khai các hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ xây dựng các tổ chức vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...

Xem thêm bình luận