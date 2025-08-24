Người dân các tỉnh đổ về Hà Nội chờ xem hợp luyện diễu binh

Từ vùng biển Tiền Hải (Hưng Yên), gia đình chị Ngô Thị Loan gồm 12 người đã có mặt ở Hà Nội từ chiều 23.8 và ở nhờ tại nhà người quen chờ xem hợp luyện diễu binh A80 lần 2 ngày 24.8.

Gia đình chị Loan gồm 12 người từ Tiền Hải (Hưng Yên) về Hà Nội chờ xem hợp luyện diễu binh ẢNH: PHAN HẬU

6 giờ sáng nay, cả đoàn ra Lăng Bác xem lễ thượng cờ, sau đó di chuyển ra Hồ Tây xem máy bay. Lần đầu tiên chứng kiến từng đoàn máy bay biểu diễn trên bầu trời chị Loan vô cùng xúc động: "Khi nghe âm thanh của máy bay, ai cũng ngước lên trời hò reo, phấn khích. Khác với trước đây, bố mẹ tôi kể nghe thấy tiếng máy bay mọi người sợ hãi, chạy vào hầm trú ẩn. Cha ông ta đã cho chúng ta độc lập, tự do, chúng tôi cảm thấy tự hào được sống trong không khí hòa bình. Tự hào mình là người Việt Nam".

Cũng giống như gia đình chị Loan, 5 thành viên trong gia đình chị Nguyễn Thị Tuên, ở P.Vĩnh Phúc (Phú Thọ) đã khăn gói đi từ 7 giờ sáng từ nhà xuống Hà Nội để chờ đến 20 giờ xem hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Chị Tuên bộc bạch: "Lý do gia đình tôi xuống Hà Nội xem hợp luyện cũng vì cảm thấy tự hào dân tộc. Dù phải đi mấy chặng, nhưng cả nhà không thấy mệt, ai cũng háo hức. Có ra đường những ngày này mới thấy dân mình với tinh thần yêu nước đến rực cháy, màu cờ sắc áo khắp mọi nơi. Dù chỉ là xem hợp luyện diễu binh thôi nhưng từ trẻ em đến trung niên, thậm chí là cả người già ai nấy đều vui tươi hồ hởi".

Gia đình chị Tuên ở Phú Thọ chụp bộ ảnh lưu niệm nhân dịp xuống Hà Nội xem diễu binh ẢNH: PHAN HẬU

Trong khi nhiều người chờ đợi xem khối diễu binh đi bộ, gia đình chị Phan Thùy Linh cũng ở Phú Thọ lại mong ngóng xem khối xe tăng và pháo binh.

"Chúng tôi đã mua áo cờ đỏ sao vàng từ lễ A50. Các cháu nhỏ và chồng tôi đều thích xe quân sự. Chúng tôi đang tìm địa điểm đỡ đông hơn ở Trần Phú và Nguyễn Tri Phương. Xung quanh đây người dân cũng từ khắp nơi đổ về, ngồi trò chuyện với mọi người thời gian chờ đợi từ trưa đến tối như ngắn lại".

Gia đình chị Linh quyết tìm địa điểm đẹp để xem xe tăng, pháo binh ẢNH: PHAN HẬU

Hòa chung không khí náo nức chờ đón lễ A80, gia đình anh Nguyễn Văn Giang, gồm 5 người ở xã Thạch Thất (Hà Nội) đã dậy từ 5 giờ sáng "hành quân" vào trung tâm thành phố. "Vợ chồng tôi và các cháu đã xem đội hình máy bay trực thăng, tiêm kích bay lượn trên bầu trời rất đẹp. Quân đội nhân dân Việt Nam thật là hùng mạnh, có khí thế chiến đấu rất cao", anh Giang bày tỏ.

Mặc dù trời mưa nhưng gia đình anh Nguyễn Văn Giang không rời vị trí quyết chờ đến tối xem diễu binh ẢNH: PHAN HẬU

Mặc dù đến 13 giờ 30 trời bắt đầu đổ mưa, nhưng gia đình anh Giang vẫn quyết tâm bám trụ trên phố Trần Phú. Anh Giang chia sẻ: "Chúng tôi đã xem dự báo thời tiết và đã chuẩn bị đầy đủ áo mưa, nón đề phòng trời mưa. Các chiến sĩ đã luyện tập biết bao ngày đêm "vượt nắng, thắng mưa", chúng tôi chờ vài tiếng, ướt một chút cũng không sao".

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, đến 14 giờ chiều nay dọc tuyến phố Trần Phú - Nguyễn Thái Học những vị trí đẹp đều đã kín chỗ. Tuy nhiên, dòng người đổ về khu vực có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua vẫn tiếp tục nối dài.

Dòng người tiếp tục đổ về trung tâm Hà Nội chờ xem hợp luyện diễu binh ẢNH: PHAN HẬU



