Áp thấp nhiệt đới đang gây mưa lớn ở Hà Tĩnh

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại Hà Tĩnh sáng nay 30.8 có mưa lớn từng đợt. Mưa cùng nước thượng nguồn đổ về đang gây ngập lụt cục bộ cho tuyến QL15 đoạn qua xã Phúc Trạch và một số tuyến đường trên địa bàn P.Thành Sen.

Mưa lớn đang khiến tuyến QL15 qua xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) bị ngập

ẢNH: TÂN KỲ

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, từ sáng 30.8 đến hết ngày 31.8, tại tỉnh này có mưa to đến rất to và giông.

Dự báo, tổng lượng mưa tại Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Can Lộc, Thành Sen, Thạch Hà, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hoành Sơn, Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ phổ biến từ 150 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất và ngập lụt ở một số khu vực tỉnh Hà Tĩnh.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến chiều tối nay, tâm áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào đất liền khu vực phía bắc tỉnh Quảng Trị - phía nam tỉnh Hà Tĩnh, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa lớn, gió mạnh từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ban hành công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ chủ động, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ứng phó theo phương án đã được phê duyệt.

Hà Tĩnh thiệt hại hơn 2.900 tỉ do bão số 5 Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh gửi Chính phủ, bão số 5 đã khiến 2 người chết, 43 người bị thương, chủ yếu do tai nạn lúc chằng chống nhà cửa và khắc phục hậu quả sau bão. Cơn bão số 5 còn khiến 38.938 ngôi nhà bị thiệt hại; làm hư hỏng 286 điểm trường với 458 phòng học; 52 cơ sở khám, chữa bệnh; 220 công trình văn hóa, 48 di tích lịch sử văn hóa; 151.434 cây xanh các loại bị đổ, gãy; 2.414 cột điện các loại bị đổ gãy, 171 km đường dây điện bị đứt. Có khoảng 25.300 ha lúa và 2.000 ha rau màu bị ngập, đổ ngã, ảnh hưởng đến năng suất; 4.400 ha cây ăn quả tập trung, 23.000 ha cây lâm nghiệp bị đổ, gãy; hơn 250 con gia súc và khoảng 85.000 con gia cầm bị thiệt hại; 99 tàu cá bị chìm đắm, vỡ, hư hỏng và nhiều lồng bè, tàu, thuyền, ngư cụ của ngư dân bị ảnh hưởng, hư hỏng. Thiệt hại ước tính do bão số 5 gây ra cho Hà Tĩnh khoảng hơn 2.900 tỉ đồng.



