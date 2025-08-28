Áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa lớn từ Thanh Hóa đến TP.Huế

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 19 giờ ngày 28.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ vĩ bắc và 115,1 độ kinh đông, trên khu vực bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 360 km về phía đông đông nam. Sức gió vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7, tương đương từ 39 - 61 km/giờ, giật cấp 9 và đang di chuyển theo hướng tây, tốc độ 10 km/giờ.

Dự báo hoàn lưu áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông gây mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo đến 19 giờ ngày mai 29.8, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, với sức gió mạnh nhất ở cấp 8, giật cấp 10. Đến 19 giờ, ngày 30.8, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển Nghệ An - TP.Huế với gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong 48 - 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, sau đó tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần.

Chiều cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi văn bản đề nghị UBND các tỉnh Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trong những ngày tới.

Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, một số địa phương ở Bắc bộ, bắc Trung bộ có mưa to đến rất to, gây lũ, ngập lụt, thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng.

Dự báo từ chiều tối và đêm 29 - 31.8, từ Thanh Hóa đến TP.Huế có mưa to đến rất to phổ biến từ 150 - 350 mm, có nơi trên 600 mm. Khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và TP.Đà Nẵng phổ biến từ 100 - 200 m, có nơi trên 400 mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBDN các tỉnh, thành phố Bắc bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên - TP.Huế theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp, trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu các địa phương triển khai lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ và hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Cơ quan chức năng các địa phương kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Bên cạnh đó, các địa phương triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn đê điều; kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, công trình đang thi công, khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản...