Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Lúc 1 giờ ngày 28.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 vĩ bắc và 117,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới có cường độ mạnh cấp 6 (sức gió từ 39 - 49 km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ từ 10 - 15km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sắp tăng cấp hướng về các tỉnh miền Trung trong một vài ngày tới NGUỒN: VNDMS

Dự báo vào lúc 1 giờ ngày 29.8, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ vĩ bắc và 114,2 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 290 km về phía đông. Cường độ áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 15 km/giờ và có khả năng mạnh thêm.

Đến ngày 1 giờ ngày 30.8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có thể mạnh đến cấp 7 giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; sóng biển cao 2 - 4m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7; sóng biển cao từ 1,5 - 2m. Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc có gió tây nam cấp 3 - 4, sóng biển cao từ 0,5 - 1,5m.

Trên đất liền nước ta, trong đêm qua và sáng sớm nay (28.8), khu vực Thanh Hóa đến Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27.8 đến 3 giờ ngày 28.8 có nơi trên 90mm, như: Trạm Khe Nà 1 (Nghệ An) 114,4mm, Việt Trung (Quảng Trị) 96,4mm, Diên Bình (Quảng Ngãi) 94,6mm

Dự báo chiều tối và tối 28.8, khu vực từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo cần đề phòng nguy cơ mưa lớn với lượng trên 80mm trong thời gian ngắn. Trong mưa giông có khả năng xảy ra: lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Thời tiết TP.HCM và Nam bộ phổ biến ngày nắng, mây thay đổi có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to.