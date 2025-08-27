Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Sáng nay, vùng áp thấp trên biển phía đông khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ vĩ bắc và 119 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 10 - 15 km/giờ.
Dự báo, vào 10 giờ sáng 28.8, áp thấp nhiệt đới có thể ở vào khoảng 16,8 vĩ bắc và 115,3 độ kinh đông; cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 410 km về phía đông và có thể mạnh thêm lên cấp 6 - 7, giật cấp 9.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; sóng cao 2 - 4m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Thiệt hại bão số 5: 8 người chết và mất tích, hơn 8.000 nhà bị tốc mái
Bên cạnh đó, vùng biển từ Lâm Đồng đến TP.HCM, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió tây nam cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 3,5m.
Ngoài ra, ngày và đêm 27.8, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan; khu vực bắc, giữa và nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7 và sóng biển cao trên 2m.
Bình luận (0)