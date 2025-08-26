Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Kinh tế xanh

Cảnh báo về vùng áp thấp đang mạnh lên hướng về Biển Đông

Chí Nhân
Chí Nhân
26/08/2025 17:13 GMT+7

Chiều nay (26.8), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát bản tin cảnh báo về vùng áp thấp đang mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía đông của Philippines. Lúc 13 giờ hôm nay (26.8) ở vào khoảng 15,5 - 16,5 độ vĩ bắc và 123,5 - 124,5 độ kinh đông. Dự báo trong 24 - 36 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển tây tây bắc với tốc độ 15 - 20 km/giờ và đi vào vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông; có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Cảnh báo về vùng áp thấp đang mạnh lên hướng về Biển Đông- Ảnh 1.

Thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày tới do vùng áp thấp ở phía đông Philippines đang mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hướng về Biển Đông

ẢNH: CHÍ NHÂN

Do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp (sau có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới) nên trong khoảng ngày 27 - 28.8, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu. Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Còn trong đêm 26 ngày 27.8, vùng biển nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có gió tây nam cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng cao 2 - 3,5m.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có thể xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7, sóng cao trên 2m.

Trên đất liền đêm 26 và ngày 27.8 ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực trung du và đồng bằng Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa từ đêm 26 đến sáng 27.8 cục bộ có mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Tây nguyên và Nam bộ từ ngày 28.8 chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

