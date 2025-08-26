Sau bão số 5, Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo: Sau bão, bà con ngư dân ở những nơi ít bị ảnh hưởng thường có tâm lý tranh thủ ra khơi vì đây là thời điểm thuận lợi trong việc đánh bắt hải sản. Tuy nhiên, ngư dân cần đặc biệt lưu ý khi bão số 5 vừa đi qua thì hiện tại ở phía đông Philippines đang có một vùng áp thấp. Theo mô hình dự báo của Nhật Bản, vùng áp thấp này có xu thế mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển về khu vực giữa Biển Đông trong khoảng ngày 28.8. Áp thấp nhiệt đới này có thể tiếp tục mạnh thêm và hướng về khu vực bắc miền Trung.

Sáng nay, TP.HCM xuất hiện mưa giông nhiều nơi. Cảnh báo Biển Đông có thể đón áp thấp nhiệt đới trong một vài ngày tới, trên đất liền thời tiết tiếp tục mưa giông ẢNH: CHÍ NHÂN

Tương tự, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cũng cho biết: Trên dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực bắc Trung bộ, khả năng hình thành một xoáy thuận nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông và có khả năng hoạt động mạnh lên. Do vậy, gió mùa tây nam duy trì với cường độ trung bình đến mạnh.

Còn Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, ngày và đêm 27.8, trên khu vực giữa Biển Đông (bao gồm phía bắc đặc khu Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao 2 - 3,5m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, TP.HCM và Nam bộ trong ngày hôm nay, trời nhiều mây, có lúc có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Vùng mưa lớn tập trung hơn ở miền Đông và bán đảo Cà Mau. Trong mưa giông cần chú ý bởi có lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng mưa lớn gây ngập ở những vùng trũng thấp ven sông và vùng nội đồng kém khả năng tiêu thoát nước. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Giải thích thêm về việc TP.HCM xuất hiện mưa giông trên diện rộng, cục bộ một số nơi xuất hiện mưa to kéo dài đến gần giữa trưa nay theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo - Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ do tác động từ xa hoàn lưu bão số 5 tạo nên những nhiễu động trong khí quyển, kích động gió tây nam mạnh, đồng thời tạo nên hội tụ cả hướng và tốc độ gió trên khu vực Nam bộ. Độ ẩm không khí cao, nhiệt độ không khí thấp hơi nước trở nên bão hòa nhanh, nên gây mưa vào sáng sớm. Khi có hội tụ gió do thời tiết xấu thì mưa có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào trong ngày.