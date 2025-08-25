Ảnh hưởng bão số 5, TP.HCM đề phòng mưa lớn và giông sét vào chiều tối

Do ảnh hưởng bão số 5, sáng nay tại TP.HCM xuất hiện mưa giông rải rác ở một số nơi nhưng lượng mưa không đáng kể, phổ biến trời nhiều mây và ít nắng.

Do ảnh hưởng bão số 5, chiều tối nay TP.HCM và Nam bộ có thể xuất hiện mưa lớn và giông sét ẢNH: CHÍ NHÂN

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo - Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết: Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua bắc Trung bộ nối với cơn bão số 5 hoạt động mạnh. Cơn bão đang ở khu vực từ vùng biển Thanh Hóa tới Hà Tĩnh, dự báo chiều nay sẽ đổ bộ vào khu vực này, khiến gió mùa tây nam tăng, hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

Trong 24 giờ qua, vùng mưa lớn tập trung hơn ở khu vực bắc miền Đông và bán đảo Cà Mau. Trong ngày hôm nay, thời tiết TP.HCM và Nam bộ phổ biến nhiều mây, có mưa rào và giông nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Trong mưa giông đề phòng lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh; mưa lớn gây ngập ở những vùng trũng thấp ven sông. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Trong những ngày tới, do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung bộ vẫn còn duy trì và gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Do vậy, thời tiết Nam bộ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn; trưa, chiều và tối có mưa rào và giông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to.