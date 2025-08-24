Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Kinh tế xanh

Lũ sông Mekong lên nhanh vì bão số 5

Chí Nhân
Chí Nhân
24/08/2025 15:14 GMT+7

Bão số 5 gây mưa lớn trên khu vực hạ Lào và đông bắc Campuchia từ ngày 25 - 28.8, qua đó khiến mực nước lũ sông Mekong lên nhanh vào những ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9.

Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP) cho biết, từ đầu tháng 8 đến nay, mực nước lũ trên dòng chính sông Mekong giảm mạnh và hiện ở mức thấp. Đến ngày 23.8, mực nước tại Kratie (Campuchia) là 15,91 m, thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ 2,59m.

Lũ sông Mekong lên nhanh vì bão số 5- Ảnh 1.

Mực nước lũ sông Mekong và vùng đầu nguồn ĐBSCL sẽ lên nhanh vì ảnh hưởng mưa lớn từ bão số 5

ẢNH: CÔNG HÂN

Tuy nhiên, trong những ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9, mực nước lũ sông Mekong và vùng đầu nguồn sông Cửu Long sẽ tăng nhanh do ảnh hưởng của bão số 5 trên Biển Đông. Theo kết quả dự báo của Trung tâm Đại dương và Khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA), bão số 5 sẽ khiến lượng mưa trên khu vực hạ lưu sông Mekong trong 6 ngày tới ở mức cao nhất tại khu vực thượng và trung Lào, đạt từ 40 - 100mm/ngày và có thể vượt 100mm.

Còn tại các tỉnh ĐBSCL, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tại trạm Tân Châu và Châu Đốc hiện đã giảm xuống khá thấp và biển đổi mạnh theo triều. Đến ngày 23.8, mực nước lớn nhất ngày tại Tân Châu đạt 2,47 m, thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ 0,49 m; tại Châu Đốc 2,33 m, thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ 0,25 m.

Dự báo, bão số 5 trên Biển Đông sẽ gây mưa khá lớn cho vùng hạ lưu sông Mekong, đặc biệt tại hạ Lào và đông bắc Campuchia từ ngày 25 - 28.8. Vì vậy, nhận định nguồn nước trên dòng chính sông Mekong trong tuần cuối tháng 8 năm 2025 sẽ tăng mạnh. Dự báo lũ đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc sẽ tăng mạnh vào các ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9.

Mực nước cao nhất kỳ này tại Tân Châu đạt khoảng 2,8 - 2,9 m, tại Châu Đốc đạt khoảng 2,7- 2,8 m; lũ nội đồng ĐBSCL biến đổi mạnh theo triều. "Với mức lũ này, về cơ bản, hệ thống hạ tầng ô bao bảo vệ sản xuất trên vùng ĐBSCL đều không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cần đề phòng mưa to gió lớn có thể gây ngập úng cục bộ trên các khu vực có địa hình thấp trũng đặc biệt là khu vực các tỉnh thuộc vùng bán đảo Cà Mau và làm đổ ngã lúa hè thu chưa thu hoạch", SIWRP khuyến cáo.

