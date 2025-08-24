Lũ sông Mekong lên nhanh vì bão số 5

Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP) cho biết, từ đầu tháng 8 đến nay, mực nước lũ trên dòng chính sông Mekong giảm mạnh và hiện ở mức thấp. Đến ngày 23.8, mực nước tại Kratie (Campuchia) là 15,91 m, thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ 2,59m.
Tuy nhiên, trong những ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9, mực nước lũ sông Mekong và vùng đầu nguồn sông Cửu Long sẽ tăng nhanh do ảnh hưởng của bão số 5 trên Biển Đông. Theo kết quả dự báo của Trung tâm Đại dương và Khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA), bão số 5 sẽ khiến lượng mưa trên khu vực hạ lưu sông Mekong trong 6 ngày tới ở mức cao nhất tại khu vực thượng và trung Lào, đạt từ 40 - 100mm/ngày và có thể vượt 100mm.
Còn tại các tỉnh ĐBSCL, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tại trạm Tân Châu và Châu Đốc hiện đã giảm xuống khá thấp và biển đổi mạnh theo triều. Đến ngày 23.8, mực nước lớn nhất ngày tại Tân Châu đạt 2,47 m, thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ 0,49 m; tại Châu Đốc 2,33 m, thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ 0,25 m.
Dự báo, bão số 5 trên Biển Đông sẽ gây mưa khá lớn cho vùng hạ lưu sông Mekong, đặc biệt tại hạ Lào và đông bắc Campuchia từ ngày 25 - 28.8. Vì vậy, nhận định nguồn nước trên dòng chính sông Mekong trong tuần cuối tháng 8 năm 2025 sẽ tăng mạnh. Dự báo lũ đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc sẽ tăng mạnh vào các ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9.
Mực nước cao nhất kỳ này tại Tân Châu đạt khoảng 2,8 - 2,9 m, tại Châu Đốc đạt khoảng 2,7- 2,8 m; lũ nội đồng ĐBSCL biến đổi mạnh theo triều. "Với mức lũ này, về cơ bản, hệ thống hạ tầng ô bao bảo vệ sản xuất trên vùng ĐBSCL đều không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cần đề phòng mưa to gió lớn có thể gây ngập úng cục bộ trên các khu vực có địa hình thấp trũng đặc biệt là khu vực các tỉnh thuộc vùng bán đảo Cà Mau và làm đổ ngã lúa hè thu chưa thu hoạch", SIWRP khuyến cáo.
