Mưa bão gia tăng, cảnh báo lũ sông Cửu Long lên nhanh vào cuối tháng 8

Theo Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP), nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc trong tuần qua ở mức khá cao và có xu thế tăng nhẹ, cao hơn khá nhiều so với cùng kỳ năm trước. Nước nội đồng cũng có thể tăng, riêng vùng ven biển ĐBSCL ở mức khá thấp.
Dự báo, mưa trên lưu vực hạ lưu sông Mekong và vùng ĐBSCL trong tuần tới ở mức cao và có xu thế tăng ở khu vực trung, hạ Lào và đông nam Thái Lan do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
Do lũ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường lớn sẽ khiến nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc đạt mức khá cao trong thời kỳ cuối tháng 8. Nước lũ cao, có nguy cơ ảnh hưởng đến một số khu vực sản xuất vụ hè thu trong các ô bao kiểm soát lũ và các khu vực sản xuất ngoài ô bao trên địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang thuộc vùng thượng ĐBSCL. Các địa phương cần hết sức lưu ý và chủ động đề ra các kế hoạch, giải pháp ứng phó kịp thời.
SIWRP khuyến cáo các địa phương rà soát các tuyến bờ bao xung yếu, các tuyến mới đắp và xây dựng các giải pháp ứng phó kịp thời, đặc biệt các ô bao kiểm soát lũ tháng 8. Đối với lúa vụ thu đông, chỉ xuống giống ở các vùng có ô bao triệt để, không xuống giống ở các khu vực có ô bao không đảm bảo cao trình.
Bình luận (0)