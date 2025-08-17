Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Kinh tế xanh

Mưa bão gia tăng, cảnh báo lũ sông Cửu Long lên nhanh vào cuối tháng 8

Chí Nhân
Chí Nhân
17/08/2025 13:49 GMT+7

Mưa bão có xu hướng gia tăng trong giai đoạn nửa cuối tháng 8 khiến mực nước lũ trên sông Mekong và khu vực đầu nguồn sông Cửu Long đạt mức cao.

Theo Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP), nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc trong tuần qua ở mức khá cao và có xu thế tăng nhẹ, cao hơn khá nhiều so với cùng kỳ năm trước. Nước nội đồng cũng có thể tăng, riêng vùng ven biển ĐBSCL ở mức khá thấp.

Mưa bão gia tăng, cảnh báo lũ sông Cửu Long lên nhanh vào cuối tháng 8- Ảnh 1.

Nước lũ vùng đầu nguồn sông Cửu Long sẽ tăng nhanh trong nửa cuối tháng 8

ẢNH: CÔNG HÂN

Dự báo, mưa trên lưu vực hạ lưu sông Mekong và vùng ĐBSCL trong tuần tới ở mức cao và có xu thế tăng ở khu vực trung, hạ Lào và đông nam Thái Lan do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Do lũ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường lớn sẽ khiến nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc đạt mức khá cao trong thời kỳ cuối tháng 8. Nước lũ cao, có nguy cơ ảnh hưởng đến một số khu vực sản xuất vụ hè thu trong các ô bao kiểm soát lũ và các khu vực sản xuất ngoài ô bao trên địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang thuộc vùng thượng ĐBSCL. Các địa phương cần hết sức lưu ý và chủ động đề ra các kế hoạch, giải pháp ứng phó kịp thời.

SIWRP khuyến cáo các địa phương rà soát các tuyến bờ bao xung yếu, các tuyến mới đắp và xây dựng các giải pháp ứng phó kịp thời, đặc biệt các ô bao kiểm soát lũ tháng 8. Đối với lúa vụ thu đông, chỉ xuống giống ở các vùng có ô bao triệt để, không xuống giống ở các khu vực có ô bao không đảm bảo cao trình.

