Kinh tế

Hủy gần 20 chuyến bay do ảnh hưởng bão số 5

Mai Hà
Mai Hà
24/08/2025 14:26 GMT+7

Vietnam Airlines cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (có tên quốc tế là Kajiki), Hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay Đồng Hới, Thanh Hóa, Huế trong các ngày 24.8 và 25.8.

Tại sân bay Phú Bài (Huế), do ảnh hưởng của bão số 5, trong ngày 24.8 Vietnam Airlines cho biết sẽ hủy các chuyến VN1549 và VN1548; VN7067 và VN7066; VN7545 và VN7544 giữa Hà Nội và Huế; VN1378 và VN1379 giữa TP.HCM và Huế. 

Trong ngày 25.8, các chuyến bay sẽ được điều chỉnh thời gian khai thác, dự kiến cất và hạ cánh sau 12 giờ.

Hủy gần 20 chuyến bay từ Huế, Thanh Hóa, Quảng Bình do ảnh hưởng bão số 5- Ảnh 1.

Máy bay được chằng chéo tại sân bay Nội Bài để đảm bảo an toàn khi bão lớn

ẢNH: NIA

Tại sân bay Đồng Hới, trong ngày 25.8, các chuyến VN1404 và VN1405 giữa TP.HCM và Đồng Hới; VN1591 và VN1590 giữa Hà Nội và Đồng Hới sẽ bị hủy.

Tại sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) trong ngày 25.8, các chuyến giữa Thanh Hóa và TP.HCM, gồm: VN1273 và VN1272; VN7270 và VN7271; VN1276 và VN1277; VN7276 và VN7275; VN7079 và VN7078; VN1278 và VN1279 sẽ bị hủy.

Ngoài ra, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 25.8 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi diễn biến của bão số 5. Các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hãng hỗ trợ theo quy định.

Theo thông tin của Trung tâm Khí tượng hàng không, từ đêm 24.8 đến hết ngày 26.8, ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP.Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100 -150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.

Riêng khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3 giờ).

Các sân bay dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 gồm Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới và Phú Bài.

Cục Hàng không đã có văn bản yêu cầu các cảng hàng không triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị...

Bão số 5 di chuyển nhanh và khó lường

Bão số 5 di chuyển nhanh và khó lường

Cơn bão số 5 xuất hiện trên Biển Đông, gây mưa lớn kéo dài đến cuối tháng ở nhiều nơi trên đất liền. Trong 3 tháng tới, trung bình mỗi tháng Biển Đông lại xuất hiện 2 cơn bão và khả năng 1 cơn đổ bộ đất liền, tiếp tục gây ra các đợt mưa lớn trên diện rộng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
