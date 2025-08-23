Bão số 5 di chuyển nhanh và khó lường

Bão số 5 diễn biến rất nhanh, gây mưa lớn ở miền Trung

Cơn bão số 11 trên khu vực tây Thái Bình Dương (bão Kajiki) đã vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 5. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), bão số 5 di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20 km/giờ. Khoảng ngày 25.8, khi bão di chuyển tới khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ có thể đạt cấp 10 - 11, giật cấp 13 - 14 và còn có thể mạnh thêm khi di chuyển vào vùng biển vịnh Bắc bộ. Theo dự báo, cũng trong ngày 25.8, bão số 5 sẽ di chuyển vào đất liền nước ta.

Mưa bão tiếp tục diễn biến phức tạp Ảnh: Phạm Hữu

Ngày 23.8, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng cấp 8 - 9. Từ ngày 24.8, bão mạnh tăng lên cấp 10 - 11, giật cấp 13. Sóng cao 4 - 7 m, biển động rất mạnh kèm giông lốc và mưa lớn. Vùng biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng từ ngày 25.8 có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11 - 12, giật cấp 15. Vùng ven biển Bắc bộ và bắc Trung bộ, khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính của hoàn lưu bão, có khả năng có gió mạnh ven biển cấp 10 - 11, giật cấp 13 - 14.

Cảnh báo trên đất liền nước ta, từ đêm 24 - 27.8, các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến TP.Huế xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150 - 300 mm, cá biệt có nơi trên 600 mm. Trong đợt mưa lớn do cơn bão số 5, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện một đợt lũ; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh thuộc khu vực trên. Các địa phương cần chủ động triển khai phương án phòng chống lũ, rà soát dân cư tại vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn hồ chứa và công trình phòng chống lũ.

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, cho biết: So với các dự báo ban đầu thì áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông sớm hơn 2 ngày. Nhiều mô hình dự báo trên thế giới thể hiện bão số 5 nhiều khả năng sẽ là cơn bão mạnh, thậm chí rất mạnh, di chuyển nhanh. Do vậy, diễn biến sẽ khá phức tạp. Hiện tại các dự báo cho thấy bão có khả năng đổ bộ miền Bắc và khu vực bắc Trung bộ nước ta, phạm vi ảnh hưởng rộng tới nhiều tỉnh thành. Trước khi vào đất liền, bão gây sóng to gió lớn khiến biển động dữ dội. Từ hôm nay 23.8, rìa tây nam hay còn gọi nôm na là đuôi bão quét qua vùng biển nam Biển Đông khiến gió mùa tây nam mạnh lên nhanh chóng. Do vậy, tại TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ nhiều khả năng cũng xuất hiện đợt mưa lớn từ hôm nay, kéo dài thêm vài ngày sau đó.

Trước khả năng bão số 5 mạnh và diễn biến phức tạp nên ngay trong sáng 22.8, khi bão còn là áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, Bộ NN-MT đã tổ chức cuộc họp về công tác ứng phó. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cảnh báo: "Qua trao đổi với các chuyên gia trong và ngoài nước đều có chung nhận định là quá trình hình thành bão diễn ra rất nhanh nếu không chủ động từ sớm, công tác chỉ đạo, ứng phó sẽ gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm".

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông và mạnh lên thành bão số 5 Ảnh: NCHMF

Biển Đông có thể đón 6 cơn bão trong 3 tháng tới

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới nên trên đất liền nước ta đã xuất hiện các đợt mưa lớn trên diện rộng. Đáng chú ý như đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 19 - 27.7, do ảnh hưởng của bão số 3 gây mưa lớn đến 422 mm ở Văn Lý (Ninh Bình), Yên Định (Thanh Hóa) ghi nhận lượng mưa đến 404 mm hay Sông Mã (Sơn La) là 373 mm… Những ngày gần đây, mưa lớn liên tục xuất hiện ở nhiều nơi trên cả nước, gây thiệt hại về tính mạng và tài sản cũng như ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của nhiều người dân.

Ngay tại Nam bộ, nơi ít chịu ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, trong đêm 20 rạng sáng 21.8, mưa lớn gây ngập nhiều nơi ở TP.HCM và Đồng Nai. Tại Đồng Nai, trong đêm 20.8, Công an P.Long Bình phải phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai, tổ chức ứng cứu, hỗ trợ di dời tài sản và đưa người dân đến nơi an toàn.

Riêng với TP.HCM, cứ sau mỗi trận mưa lớn, một số tuyến đường lại bị ngập sâu đến nửa mét. Hiện người dân TP càng lo lắng hơn vì ngoài tình trạng ngập do mưa thì cũng bắt đầu vào thời điểm triều cường. Nguy cơ ngập sâu do mưa lớn kết hợp triều cường cao sẽ ảnh hưởng rất lớn trong giai đoạn từ nay đến cuối năm.

NCHMF dự báo: Giai đoạn từ tháng 9 - 11.2025, khả năng hiện tượng ENSO vẫn tiếp tục duy trì trạng thái trung tính với xác suất 60 - 70%. Trong giai đoạn này, trên Biển Đông có khả năng đón 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền VN. Đặc biệt, cần lưu ý khả năng bão và áp thấp xuất hiện ngay trên khu vực Biển Đông. Kèm theo sự xuất hiện của bão và áp thấp nhiệt đới là các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các đợt mưa vừa mưa to có khả năng xuất hiện tập trung ở Bắc bộ trong tháng 9 và Trung bộ vào tháng 10 - 11. Cụ thể, khu vực phía đông Bắc bộ và các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, trong tháng 9 - 10, tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 30%. Trong tháng 11, khu vực từ Nghệ An đến Lâm Đồng có tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 25%.

Cảnh báo trong giai đoạn từ nay đến ngày 20.9, các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Huế và cả các tỉnh duyên hải nam Trung bộ tiếp tục có khả năng xảy ra nắng nóng. Tuy nhiên, nắng nóng sẽ suy giảm dần về cường độ và tần suất. Ngược lại, do hiện tượng ENSO lệch nhẹ về pha lạnh La Nina, không khí lạnh có thể hoạt động sớm và mạnh dần từ khoảng tháng 10.

Dự báo thời tiết đến ngày 5.9 - Khu vực Bắc bộ: Từ 28 - 31.8 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 30 - 33 độ C. - Khu vực Trung bộ: Giai đoạn từ chiều tối 24 - 31.8 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 30 - 33 độ. - Khu vực Tây nguyên và Nam bộ: Từ ngày 23 - 31.8 có mưa rào và giông vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực cao nguyên Nam Trung bộ từ 27 - 31 độ C; khu vực Nam bộ từ 30 - 34 độ C. Từ ngày 1 - 5.9: - Khu vực Bắc bộ, Trung bộ: Chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa giông; ban ngày trời nắng, xác suất mưa thấp. - Khu vực cao nguyên Nam Trung bộ và Nam bộ: Ngày nắng, chiều tối và tối khả năng cao xuất hiện mưa rào và giông. (Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)