Du lịch Tin tức - Sự kiện

Vietnam Airlines chuyển nốt những đường bay nội địa cuối cùng sang nhà ga T3

Hà Khanh
Hà Khanh
15/08/2025 19:05 GMT+7

Từ 00 giờ 01 phút ngày 19.8, toàn bộ các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) sẽ được khai thác tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.

Đây là bước tiếp theo sau khi Vietnam Airlines bắt đầu khai thác các chuyến bay nội địa tại nhà ga mới này từ ngày 19.4.

Vietnam Airlines chuyển nốt những đường bay nội địa cuối cùng sang nhà ga T3 - Ảnh 1.

Theo đại diện Vietnam Airlines, đợt chuyển đổi lần này bao gồm toàn bộ chuyến bay nội địa của Pacific Airlines và Vasco, cùng các chuyến bay còn lại của Vietnam Airlines trên các đường bay giữa TP.HCM và Côn Đảo, Rạch Giá, Cà Mau. Việc tập trung toàn bộ hoạt động khai thác nội địa tại nhà ga hiện đại giúp Vietnam Airlines Group đồng bộ quy trình phục vụ, thay cho việc khai thác song song tại hai nhà ga như trước đây, đồng thời nâng cao trải nghiệm của hành khách, mang đến hành trình thuận tiện, liền mạch và chất lượng cao.

Tại nhà ga T3, hành khách của Vietnam Airlines làm thủ tục tại các quầy từ số 56 - 109; Hành khách của Pacific Airlines dự kiến làm thủ tục tại các quầy từ số 11 - 18; Hành khách của Vasco và các chuyến bay của Vietnam Airlines trên đường bay giữa TP.HCM - Côn Đảo, Rạch Giá, Cà Mau sẽ làm thủ tục tại các quầy từ số 19 - 24. Ngoài ra, 22 kiosk check-in tự động được bố trí tại nhà ga giúp hành khách của cả ba hãng chủ động và tiết kiệm thời gian khi làm thủ tục.

Trong thời gian đầu chuyển đổi, từ 19.8 - 30.9, Vietnam Airlines Group sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ đổi vé đối với các trường hợp bị ảnh hưởng do thay đổi nhà ga.

Các hãng khuyến nghị hành khách kiểm tra kỹ thông tin nhà ga khởi hành được in trên vé, tìm hiểu sơ đồ nhà ga T3, lưu ý quan sát biển chỉ dẫn nếu có nối chuyến giữa các nhà ga và liên hệ nhân viên mặt đất khi cần hỗ trợ.

Hành khách được khuyến khích làm thủ tục trực tuyến qua website, ứng dụng di động hoặc kiosk tại sân bay. Để hành trình diễn ra thuận lợi, hành khách nên có mặt tại sân bay ít nhất 2 tiếng trước giờ khởi hành nhằm tránh chậm trễ.

"Việc khai thác toàn bộ các chuyến bay nội địa tại nhà ga T3 là kết quả hợp tác toàn diện giữa Vietnam Airlines Group và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trong phát triển, khai thác đồng bộ và hiệu quả hạ tầng hàng không. Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, tiện nghi và đạt chuẩn 5 sao của Vietnam Airlines Group" - đại diện Vietnam Airlines thông tin.

