Bay hãng nào để được sử dụng nhà ga T3 hiện đại nhất Việt Nam?

Theo kế hoạch, từ 0 giờ ngày 19.4, toàn bộ các chuyến bay giữa TP.HCM và Hà Nội của Vietnam Airlines sẽ được chuyển sang khai thác tại nhà ga T3. Tiếp đó, từ ngày 28.4, các chuyến bay nội địa còn lại của hãng cũng sẽ chuyển sang hoạt động tại nhà ga này, ngoại trừ các đường bay giữa TP.HCM và Côn Đảo, Rạch Giá, Cà Mau vẫn tiếp tục thực hiện tại nhà ga T1 như hiện nay.

Những hành khách đầu tiên "xông đất" nhà ga T3 đi chuyến bay VN1286 TP.HCM - Vân Đồn sáng 17.4

Các chuyến bay của hai hãng hàng không khác thuộc Vietnam Airlines Group là Pacific Airlines và VASCO vẫn tiếp tục khai thác tại nhà ga T1 cho đến khi có thông báo mới.

Hành khách được khuyến khích kiểm tra kỹ thông tin về nhà ga khởi hành được in trên vé, tìm hiểu sơ đồ nhà ga T3 và ưu tiên sử dụng các hình thức làm thủ tục trực tuyến qua website, ứng dụng di động hoặc kiosk tại sân bay. Để hành trình diễn ra thuận lợi, hành khách nên đến đúng nhà ga T3 và có mặt tại sân bay ít nhất 2 tiếng trước giờ khởi hành để tránh phát sinh chậm trễ không mong muốn.

Di chuyển thế nào để đến nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất?

Đại diện Vietnam Airlines lưu ý giữa nhà ga T1 (nội địa cũ), T2 (quốc tế) và T3 có khoảng cách tách biệt; thời gian di chuyển giữa các nhà ga có thể mất khoảng 20 phút tùy theo tình trạng giao thông. Để thuận tiện di chuyển từ T1 hoặc T2 (đối với khách nối chuyến) sang T3, hành khách có thể lựa chọn sử dụng xe shuttle bus miễn phí do Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bố trí (với tần suất trung bình khoảng 20 phút mỗi chuyến), hoặc các loại xe công nghệ, taxi.

Đặc biệt, Vietnam Airlines là hãng hàng không tiên phong trong việc triển khai quy trình định danh và xác thực điện tử toàn trình bằng công nghệ nhận diện sinh trắc học. Tại nhà ga T3, hành khách có thể trải nghiệm dịch vụ làm thủ tục thông minh qua ứng dụng VNeID do Bộ Công an phát triển - cho phép thực hiện toàn bộ quy trình từ check-in đến kiểm tra an ninh, lên tàu bay chỉ bằng khuôn mặt, không cần xuất trình giấy tờ. Đây là bước tiến quan trọng hướng đến một hệ sinh thái hàng không không tiếp xúc, hiện đại và an toàn hơn.

Tại nhà ga T3, Vietnam Airlines bố trí các quầy làm thủ tục từ số 56 đến 109, cùng với 22 quầy check-in tự động, giúp hành khách tiết kiệm thời gian và tăng tính chủ động trong quá trình làm thủ tục.

"Việc chuyển khai thác sang nhà ga mới không chỉ giúp cải thiện trải nghiệm dịch vụ của Vietnam Airlines mà còn tạo điều kiện để sân bay Tân Sơn Nhất từng bước trở thành trung tâm hàng không năng động của khu vực châu Á. Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng hàng không của Hãng, mở ra hành trình mới hướng đến hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, tiện nghi và đạt chuẩn 5 sao của Vietnam Airlines Group" - đại diện Vietnam Airlines nhận định.