Bão số 3 ảnh hưởng thế nào đến mực nước lũ sông Mekong

Ngày 4.9, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP) cho biết: Hiện tại đã qua thời kỳ lũ đầu vụ và bước vào giai đoạn lũ chính vụ trên khu vực hạ lưu sông Mekong. Mực nước trên sông Mekong tại trạm Kratie (Campuchia) trong tuần qua có xu thế tăng; đến ngày 3.9 đạt 18,2m, so với trung bình nhiều năm cùng kỳ thấp hơn 0,49m nhưng cao hơn năm 2023 là 0,71m. Mực nước lũ sông Mekong sẽ được cải thiện đáng kể nhờ bão số 3 gây mưa to trên khu vực thượng Lào.



Mực nước lũ sông Mekong sẽ cải thiện đáng kể vì bão số 3 gây mưa lớn trên khu vực thượng Lào ẢNH: CÔNG HÂN

Tại vùng đầu nguồn sông Cửu Long, mực nước đang ở mức thấp và có xu thế tăng do lũ đầu nguồn về kết hợp với triều cường. Ngày 3.9, mực nước cao nhất tại Tân Châu trên sông Tiền là 2,37m, so với trung bình nhiều năm thấp hơn 0,79m và thấp hơn năm 2023 là 0,03m. Còn tại Châu Đốc trên sông Hậu đạt 2,33m, so với trung bình nhiều năm thấp hơn 0,46m và thấp hơn năm 2023 là 0,04m.

Do ảnh hưởng của bão số 3 trên Biển Đông, nên khu vực thượng Lào sẽ có mưa từ 30 - 90 mm và mưa to trên 90mm vào các ngày 8 - 9.9. Lượng mưa sau đó giảm dần về mức dưới 20 mm. Vì vậy, nguồn nước trong 2 tuần tới trên các trạm dòng chính sông Mekong sẽ có xu thế tăng trở lại trên khu vực thượng và trung Lào sau đó đến hạ Lào và Campuchia.

Tại vùng ĐBSCL, trong 1 - 2 tuần tới do ảnh hưởng của nước từ thượng nguồn về cùng với mưa tại chỗ và kết hợp triều cường giữa tháng 8 âm lịch ở mức cao. Dự báo từ 19 - 22.9, mực nước sông tại Tâu Châu có thể đạt đỉnh tháng 9 từ 3,1 - 3,3m; so với trung bình nhiều năm cùng kỳ mực nước này thấp hơn từ 0,41 - 0,61m và thấp hơn mức báo động 1 từ 0,2 - 0,4m. Tại Châu Đốc, mực nước đạt từ 2,8 - 3m; so với trung bình nhiều năm cùng kỳ thấp hơn 0,31 - 0,51m và xấp xỉ mức báo động 1.

Trong vòng 3 - 5 ngày tới do tác động của bão số 3 làm gió mùa tây nam hoạt động mạnh gây mưa lớn trên vùng ĐBSCL, nguy cơ cao gây ra ngập úng do mưa lớn trên các khu vực trũng thấp thuộc vùng bán đảo Cà Mau và các tỉnh ven biển ĐBSCL trong thời gian này.