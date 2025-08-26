Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Sáng nay, TP.HCM mưa lớn diện rộng do hoàn lưu bão số 5

Chí Nhân
Chí Nhân
26/08/2025 08:35 GMT+7

Sáng nay 26.8, địa bàn TP.HCM xuất hiện mưa lớn kèm theo giông và gió mạnh trên diện rộng do hoàn lưu bão số 5.

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Nam bộ, do dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực bắc và Trung Trung bộ nối với hoàn lưu cơn bão số 5 đang suy yếu trên đất liền. Gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh gây mưa lớn và giông gió mạnh trên địa bàn TP.HCM và khu vực Nam bộ.

Sáng nay TP.HCM mưa lớn diện rộng do hoàn lưu bão số 5- Ảnh 1.

Sáng nay, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng ở TP.HCM do hoàn lưu bão số 5 suy yếu

ẢNH: CHÍ NHÂN

Vùng mây giông đang phát triển và gây mưa kèm giông, sét trên khu vực Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Hải, Long Hải, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Xuân Thới Sơn,  Hóc Môn, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Bình Mỹ, Nhuận Đức, Thái Mỹ, An Nhơn Tây, Tây Nam, Tân Phú, Phú Lâm...

Sáng nay TP.HCM mưa lớn diện rộng do hoàn lưu bão số 5- Ảnh 2.

Dự báo mưa giông còn tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới do dải hội tụ nhiệt đới và gió mùa tây nam hoạt động mạnh

ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong 3 giờ tới, mây giông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo giông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5 - 30mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (8 - 17m/ giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Tin liên quan

Ảnh hưởng bão số 5, TP.HCM đề phòng mưa lớn và giông sét vào chiều tối

Ảnh hưởng bão số 5, TP.HCM đề phòng mưa lớn và giông sét vào chiều tối

Do ảnh hưởng bão số 5, sáng nay 25.8, TP.HCM xuất hiện mây giông và mưa rào. Trong ngày hôm nay, thời tiết TP.HCM và Nam bộ phổ biến trời nhiều mây, có mưa rào và giông nhiều nơi; cần đề phòng lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Lũ sông Mekong lên nhanh vì bão số 5

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM mưa lớn Mưa giông Bão số 5 thời tiết TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận