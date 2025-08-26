Sáng nay, TP.HCM mưa lớn diện rộng do hoàn lưu bão số 5

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Nam bộ, do dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực bắc và Trung Trung bộ nối với hoàn lưu cơn bão số 5 đang suy yếu trên đất liền. Gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh gây mưa lớn và giông gió mạnh trên địa bàn TP.HCM và khu vực Nam bộ.

Sáng nay, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng ở TP.HCM do hoàn lưu bão số 5 suy yếu ẢNH: CHÍ NHÂN

Vùng mây giông đang phát triển và gây mưa kèm giông, sét trên khu vực Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Hải, Long Hải, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Bình Mỹ, Nhuận Đức, Thái Mỹ, An Nhơn Tây, Tây Nam, Tân Phú, Phú Lâm...



Dự báo mưa giông còn tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới do dải hội tụ nhiệt đới và gió mùa tây nam hoạt động mạnh ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong 3 giờ tới, mây giông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo giông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5 - 30mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (8 - 17m/ giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.