Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Nội mưa lớn suốt đêm, ngập lụt khắp nơi

Phan Hậu - Đình Huy - Đình Trường
26/08/2025 08:13 GMT+7

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, Hà Nội có mưa lớn trong đêm 25 và rạng sáng 26.8, gây ra tình trạng ngập lụt ở nhiều tuyến phố.

Dù nằm cách xa cơn bão số 5 nhưng khu vực Hà Nội vẫn chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão, có mưa lớn trong ngày 25 - 26.8. Tại Hà Nội, những trận mưa lớn bắt đầu từ chiều 25.8, mưa tăng dần vào tối và đêm.

- Ảnh 1.

Đường Nguyễn Tuân chìm trong biển nước

ẢNH: TUỆ NGUYỄN

Theo ghi nhận, tại Hà Nội mưa lớn liên tục đêm ngày 25.8 và kéo dài 26.8 đã gây ra tình trạng ngập úng ở nhiều tuyến đường phố nội thành, khiến giao thông tắc nghẽn.

Giao thông bấn loạn trên các tuyến phố Hà Nội sáng nay

ẢNH: TUẤN MINH

Đài khí tượng thủy văn Bắc bộ cho biết, lượng mưa đo từ 1 - 7 giờ sáng nay lớn nhất tại trạm Thạch Thất trên 183 mm. Trong khu vực nội thành, trạm Láng Thượng có lượng mưa 89,5 mm; trạm Mễ Trì 93,9 mm; trạm Định Công 83,9 mm.

- Ảnh 3.

Nước ngập đến ngang bụng tại P.Tây Mỗ

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tại xã Ô Diên, TP.Hà Nội, sáng sớm nay toàn bộ đường làng biến thành sông, mực nước ngập sâu đến 0,3 m. 

"Nhiều năm rồi, người dân ở đây mới chứng kiến mưa lớn kéo dài đến thế. Năm ngoái, mưa bão Yagi thì ngập ở phía ngoài đê nhưng trận mưa bão số 5 này ngập hết cả nhiều tuyến đường trong đê", anh Cường nói.

Tại P.Tây Mỗ đoạn đi qua đường 70 bị cô lập 2 phía do nước ngập sâu khoảng 1 m, nhiều người dân dắt bộ qua xe vẫn chết máy.

- Ảnh 4.

Đường Phạm Hùng ngập nhiều đoạn, giao thông tắc nghẽn

ẢNH: THU HẰNG

Mưa ngập trên đường Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội sáng 26.8 - CLIP: NGỌC DƯƠNG

Từ sáng sớm nay đường Nguyễn Huy Tưởng cũng bị ngập sâu từ 0,3 - 0,4 m khiến xe máy, ô tô không thể lưu thông. 

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.
- Ảnh 8.

Ô tô, xe máy tê liệt trên địa phận Quốc lộ 70, P.Tây Mỗ

ẢNH: ĐINH HUY

Hà Nội mưa lớn suốt đêm, ngập lụt khắp nơi - Ảnh 9.

Một em bé được cõng con đến trường trên phố Trần Quốc Hoàn

ẢNH: TUẤN MINH

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội,  tổng lượng mưa đo được tại các khu vực đến thời điểm 6 giờ 30 có nhiều phường đạt từ 200 - 300 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, Hà Nội còn mưa lớn kéo dài đến hết ngày hôm nay 26.8.

Tin liên quan

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vẫn gây mưa lớn 200 mm

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vẫn gây mưa lớn 200 mm

Bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng hoàn lưu cơn bão vẫn gây ra mưa lớn ở trung du và đồng bằng Bắc bộ, tỉnh Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, với lượng mưa có nơi trên 200 mm.

Khám phá thêm chủ đề

Bão số 5 hà nội Ngập lụt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận