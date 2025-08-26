Hà Nội mưa lớn suốt đêm, ngập lụt khắp nơi

Dù nằm cách xa cơn bão số 5 nhưng khu vực Hà Nội vẫn chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão, có mưa lớn trong ngày 25 - 26.8. Tại Hà Nội, những trận mưa lớn bắt đầu từ chiều 25.8, mưa tăng dần vào tối và đêm.

Đường Nguyễn Tuân chìm trong biển nước ẢNH: TUỆ NGUYỄN

Theo ghi nhận, tại Hà Nội mưa lớn liên tục đêm ngày 25.8 và kéo dài 26.8 đã gây ra tình trạng ngập úng ở nhiều tuyến đường phố nội thành, khiến giao thông tắc nghẽn.

Giao thông bấn loạn trên các tuyến phố Hà Nội sáng nay ẢNH: TUẤN MINH

Đài khí tượng thủy văn Bắc bộ cho biết, lượng mưa đo từ 1 - 7 giờ sáng nay lớn nhất tại trạm Thạch Thất trên 183 mm. Trong khu vực nội thành, trạm Láng Thượng có lượng mưa 89,5 mm; trạm Mễ Trì 93,9 mm; trạm Định Công 83,9 mm.

Nước ngập đến ngang bụng tại P.Tây Mỗ ẢNH: ĐÌNH HUY

Tại xã Ô Diên, TP.Hà Nội, sáng sớm nay toàn bộ đường làng biến thành sông, mực nước ngập sâu đến 0,3 m.

"Nhiều năm rồi, người dân ở đây mới chứng kiến mưa lớn kéo dài đến thế. Năm ngoái, mưa bão Yagi thì ngập ở phía ngoài đê nhưng trận mưa bão số 5 này ngập hết cả nhiều tuyến đường trong đê", anh Cường nói.



Tại P.Tây Mỗ đoạn đi qua đường 70 bị cô lập 2 phía do nước ngập sâu khoảng 1 m, nhiều người dân dắt bộ qua xe vẫn chết máy.

Đường Phạm Hùng ngập nhiều đoạn, giao thông tắc nghẽn ẢNH: THU HẰNG

Mưa ngập trên đường Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội sáng 26.8 - CLIP: NGỌC DƯƠNG

Từ sáng sớm nay đường Nguyễn Huy Tưởng cũng bị ngập sâu từ 0,3 - 0,4 m khiến xe máy, ô tô không thể lưu thông.

Ô tô, xe máy tê liệt trên địa phận Quốc lộ 70, P.Tây Mỗ ẢNH: ĐINH HUY

Một em bé được cõng con đến trường trên phố Trần Quốc Hoàn ẢNH: TUẤN MINH

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, tổng lượng mưa đo được tại các khu vực đến thời điểm 6 giờ 30 có nhiều phường đạt từ 200 - 300 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, Hà Nội còn mưa lớn kéo dài đến hết ngày hôm nay 26.8.