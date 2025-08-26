Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vẫn gây mưa lớn 200 mm

Phan Hậu
Phan Hậu
26/08/2025 06:57 GMT+7

Bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng hoàn lưu cơn bão vẫn gây ra mưa lớn ở trung du và đồng bằng Bắc bộ, tỉnh Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, với lượng mưa có nơi trên 200 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay 26.8, bão số 5 di chuyển sang khu vực trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vẫn gây mưa lớn 200 mm- Ảnh 1.

Hoàn lưu bão số 5 gây mưa lớn bao trùm khắp các tỉnh bắc Trung bộ, Bắc bộ trong hôm nay 26.8

ẢNH: VRAIN

Lúc 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,9 độ vĩ bắc và 104,5 độ kinh đông, trên khu vực trung Lào. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, gió mạnh cấp 7, tương đương sức gió từ 50 - 61 km/giờ, giật cấp 9 và di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15 - 20 km/giờ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 (bão Kajiki), trong sáng nay, ở vịnh Bắc bộ (bao gồm các đặc khu: Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn và đảo Hòn Ngư) vẫn còn có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Sóng biển cao 2 - 5 m, biển động mạnh. 

Trên đất liền khu vực Thanh Hóa - Nghệ An và vùng ven biển Ninh Bình còn có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9.

Trong ngày và đêm nay, hoàn lưu bão số 5 tiếp tục gây mưa lớn cho khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Dự báo lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Khu vực thủ đô Hà Nội trong nay hôm nay 26.8 có mưa lớn. 

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới từ cơn bão số 5 suy yếu sẽ gây ra đợt mưa lớn ở khu vực thượng và trung Lào. Dự báo lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm, riêng khu vực trung Lào có nơi trên 500 mm.

Trong khi đó, trung và thượng Lào là thượng lưu của nhiều sông, suối chảy vào địa phận các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ khiến lũ dâng cao, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét trong những tới.

Tin liên quan

Bão số 5 suy yếu

Bão số 5 suy yếu

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 22 giờ ngày 25.8, tâm bão số 5 ở vị trí vào khoảng 18,5 độ vĩ bắc và 105,4 độ kinh đông, trên đất liền khu vực nam Nghệ An - bắc Hà Tĩnh. Cường độ bão giảm xuống cấp 9 - 10.

Khám phá thêm chủ đề

Bão số 5 bão kajiki mưa lớn áp thấp nhiệt đới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận