Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vẫn gây mưa lớn 200 mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay 26.8, bão số 5 di chuyển sang khu vực trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Lúc 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,9 độ vĩ bắc và 104,5 độ kinh đông, trên khu vực trung Lào. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, gió mạnh cấp 7, tương đương sức gió từ 50 - 61 km/giờ, giật cấp 9 và di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15 - 20 km/giờ.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 (bão Kajiki), trong sáng nay, ở vịnh Bắc bộ (bao gồm các đặc khu: Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn và đảo Hòn Ngư) vẫn còn có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Sóng biển cao 2 - 5 m, biển động mạnh.
Trên đất liền khu vực Thanh Hóa - Nghệ An và vùng ven biển Ninh Bình còn có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9.
Trong ngày và đêm nay, hoàn lưu bão số 5 tiếp tục gây mưa lớn cho khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Dự báo lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Khu vực thủ đô Hà Nội trong nay hôm nay 26.8 có mưa lớn.
Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới từ cơn bão số 5 suy yếu sẽ gây ra đợt mưa lớn ở khu vực thượng và trung Lào. Dự báo lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm, riêng khu vực trung Lào có nơi trên 500 mm.
Trong khi đó, trung và thượng Lào là thượng lưu của nhiều sông, suối chảy vào địa phận các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ khiến lũ dâng cao, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét trong những tới.
