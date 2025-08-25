Trong khoảng thời gian từ 13 đến 16 giờ ngày 25.8.2025, bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki) hầu như ít di chuyển, cường độ giảm xuống cấp 12, giật cấp 14. Dự báo trong 3-6 giờ tới, bão số 5 sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc, đi vào đất liền khu vực bắc Hà Tĩnh - nam Nghệ An. Nguy cơ ảnh hưởng của gió mạnh do bão số 5 vẫn còn kéo dài.

Bão số 5 (bão Kajiki) tiến vào đất liền, mạnh cấp 12

Hồi 16 giờ ngày 25.8, vị trí tâm bão trên vùng biển ven bờ khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (tương đương khoảng 103-133 km/giờ), giật cấp 14; di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20 km/giờ.

Dự báo vào lúc 22 giờ ngày 25.8, vị trí tâm bão trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa – Hà Tĩnh. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20 km/giờ và mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.