Thời sự

Cập nhật thiệt hại bước đầu do bão số 5 ở Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
25/08/2025 17:39 GMT+7

Bão số 5 với sức gió giật cấp 12, 13 kèm mưa lớn đã đổ bộ vào tỉnh Hà Tĩnh, khiến nhiều trường học cùng nhà dân bị tốc mái, cây cối đổ gãy la liệt.

Cập nhật thiệt hại bước đầu do bão số 5 ở Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Vào 15 giờ chiều 25.8, bão số 5 đã đi vào đất liền một số khu vực của tỉnh Hà Tĩnh với sức gió giật cấp 12, 13

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cập nhật thiệt hại bước đầu do bão số 5 ở Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh làm tốc mái lợp tôn của Trường tiểu học Đỉnh Bàn (xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh)

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cập nhật thiệt hại bước đầu do bão số 5 ở Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Một cụm sân pickleball ở P.Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) bị bão đánh sập

ẢNH: TÂN KỲ

Cập nhật thiệt hại bước đầu do bão số 5 ở Hà Tĩnh - Ảnh 4.

Nhà dân ở xã Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh) bị tốc mái do gió bão

ẢNH: TÂN KỲ

Cập nhật thiệt hại bước đầu do bão số 5 ở Hà Tĩnh - Ảnh 5.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị ngập lụt cục bộ

ẢNH: TÂN KỲ

Cập nhật thiệt hại bước đầu do bão số 5 ở Hà Tĩnh - Ảnh 6.

Nước tràn vào nhà dân ở xã Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh)

ẢNH: TÂN KỲ

Cập nhật thiệt hại bước đầu do bão số 5 ở Hà Tĩnh - Ảnh 7.

Cây đổ ở khắp nơi

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cập nhật thiệt hại bước đầu do bão số 5 ở Hà Tĩnh - Ảnh 8.

Hệ thống điện, viễn thông bị cây đổ làm hư hại

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cập nhật thiệt hại bước đầu do bão số 5 ở Hà Tĩnh - Ảnh 9.

Bền bỉ như cây phi lao cũng bị gãy gốc

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cập nhật thiệt hại bước đầu do bão số 5 ở Hà Tĩnh - Ảnh 10.

Cây xanh đổ gãy la liệt trên các tuyến đường ở Hà Tĩnh khi bão số 5 đổ bộ

ẢNH: PHẠM ĐỨC



 

Bão số 5 vào đất liền Hà Tĩnh - Nghệ An cường độ mạnh cấp 11 - 12

Bão số 5 vào đất liền Hà Tĩnh - Nghệ An cường độ mạnh cấp 11 - 12

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 giờ vừa qua, bão số 5 hầu như ít di chuyển, cường độ giảm xuống cấp 12, giật cấp 14.

