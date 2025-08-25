Cập nhật thiệt hại bước đầu do bão số 5 ở Hà Tĩnh

Vào 15 giờ chiều 25.8, bão số 5 đã đi vào đất liền một số khu vực của tỉnh Hà Tĩnh với sức gió giật cấp 12, 13
ẢNH: PHẠM ĐỨC
Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh làm tốc mái lợp tôn của Trường tiểu học Đỉnh Bàn (xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh)
Một cụm sân pickleball ở P.Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) bị bão đánh sập
ẢNH: TÂN KỲ
Nhà dân ở xã Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh) bị tốc mái do gió bão
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị ngập lụt cục bộ
Nước tràn vào nhà dân ở xã Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh)
Cây đổ ở khắp nơi
Hệ thống điện, viễn thông bị cây đổ làm hư hại
Bền bỉ như cây phi lao cũng bị gãy gốc
Cây xanh đổ gãy la liệt trên các tuyến đường ở Hà Tĩnh khi bão số 5 đổ bộ
