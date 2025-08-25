Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bão số 5: Cảnh báo gió mạnh khi bão đổ bộ đất liền vào chiều 25.8
Bão số 5: Cảnh báo gió mạnh khi bão đổ bộ đất liền vào chiều 25.8

Dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị và gió bão mạnh nhất vào chiều 25.8.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 25.8.2025, vị trí tâm bão ở trên vùng biển ven bờ khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tương đương khoảng 134-149 km/giờ), giật cấp 16; di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20 km/giờ.

Bão số 5: Cảnh báo gió mạnh khi bão đổ bộ đất liền vào chiều 25.8

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khi bão số 5 đi sâu vào đất liền từ nam Thanh Hóa - Hà Tĩnh, cách bờ biển khoảng 50-70 km vẫn có gió mạnh cấp 8 - cấp 9, giật cấp 11 - cấp 12; sâu hơn trong đất liền, khu vực giáp Lào có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 7 - cấp 8.

Bão số 5 đang hướng vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, gió mạnh trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Trị bắt đầu xuất hiện từ sáng 25.8 và thời gian gió mạnh nhất từ 12 giờ trưa đến khoảng 18 giờ chiều cùng ngày.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Xem thêm bình luận