Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 25.8.2025, vị trí tâm bão ở trên vùng biển ven bờ khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tương đương khoảng 134-149 km/giờ), giật cấp 16; di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20 km/giờ.

Bão số 5: Cảnh báo gió mạnh khi bão đổ bộ đất liền vào chiều 25.8

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khi bão số 5 đi sâu vào đất liền từ nam Thanh Hóa - Hà Tĩnh, cách bờ biển khoảng 50-70 km vẫn có gió mạnh cấp 8 - cấp 9, giật cấp 11 - cấp 12; sâu hơn trong đất liền, khu vực giáp Lào có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 7 - cấp 8.

Bão số 5 đang hướng vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị ẢNH: NCHMF

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, gió mạnh trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Trị bắt đầu xuất hiện từ sáng 25.8 và thời gian gió mạnh nhất từ 12 giờ trưa đến khoảng 18 giờ chiều cùng ngày.