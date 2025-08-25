Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bão số 5 vượt ngưỡng thiết kế đê biển: Nghệ An - Hà Tĩnh khẩn cấp ứng phó
Video Thời sự

Bão số 5 vượt ngưỡng thiết kế đê biển: Nghệ An - Hà Tĩnh khẩn cấp ứng phó

Khánh Hoan
Khánh Hoan
25/08/2025 14:42 GMT+7

Bão số 5 dự báo có thể đạt cấp 11, giật cấp 13 - cấp 14, vượt ngưỡng thiết kế. Nguy cơ lớn nhất là hiện tượng nước biển tràn qua mặt đê gây ngập lụt diện rộng, trong khi khả năng vỡ đê chỉ xảy ra ở một số điểm xung yếu.

Tự động phát

Bão số 5 vượt ngưỡng thiết kế đê biển: Nghệ An - Hà Tĩnh khẩn cấp ứng phó

Đang chạy

Bão số 5 vượt ngưỡng thiết kế đê biển: Nghệ An - Hà Tĩnh khẩn cấp ứng phó

Cùng mẹ dọn rác sau buổi pháo lễ: ‘lòng yêu nước qua hành động nhỏ’

Cùng mẹ dọn rác sau buổi pháo lễ: ‘lòng yêu nước qua hành động nhỏ’

Mưa lớn, sóng biển dâng cao ở biển Nhật Lệ: Hàng quán đóng cửa 'trốn' bão số 5

Mưa lớn, sóng biển dâng cao ở biển Nhật Lệ: Hàng quán đóng cửa 'trốn' bão số 5

Xem nhanh 12h: Bão số 5 dự báo đổ bộ đất liền chiều hôm nay | Uẩn khúc 5 lần ao tôm nghi bị 'thuốc'

Xem nhanh 12h: Bão số 5 dự báo đổ bộ đất liền chiều hôm nay | Uẩn khúc 5 lần ao tôm nghi bị 'thuốc'

Cận cảnh sóng dữ dội uy hiếp bờ biển Hà Tĩnh trước bão số 5

Cận cảnh sóng dữ dội uy hiếp bờ biển Hà Tĩnh trước bão số 5

Bão số 5: Cầu Cửa Hội bị cấm, dân ven biển Hà Tĩnh sơ tán khẩn cấp

Bão số 5: Cầu Cửa Hội bị cấm, dân ven biển Hà Tĩnh sơ tán khẩn cấp

Bão số 5 sắp đổ bộ, Quảng Trị - Hà Tĩnh đang mưa to

Bão số 5 sắp đổ bộ, Quảng Trị - Hà Tĩnh đang mưa to

Xuyên đêm di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trước bão số 5

Xuyên đêm di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trước bão số 5

Uẩn khúc 5 lần ao tôm nghi bị 'thuốc': Chủ ao kiệt quệ, tính đường rời quê

Uẩn khúc 5 lần ao tôm nghi bị 'thuốc': Chủ ao kiệt quệ, tính đường rời quê

Vừa gây sốt trên mạng, nữ bí thư xã có thêm hành động nhận mưa lời khen

Vừa gây sốt trên mạng, nữ bí thư xã có thêm hành động nhận mưa lời khen

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương về ứng phó bão số 5, đặt tại Trung tâm chỉ huy Quân khu 4 (Nghệ An) sáng 25.8.2025, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, toàn bộ hệ thống đê biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị hiện được thiết kế chịu bão cấp 9 - cấp 10, gió giật cấp 11.

Bão số 5 vượt ngưỡng thiết kế đê biển: Nghệ An - Hà Tĩnh khẩn cấp ứng phó

Tuy nhiên, bão số 5 dự báo có thể đạt cấp 11, giật cấp 13 - cấp 14, vượt ngưỡng thiết kế. Nguy cơ lớn nhất là hiện tượng nước biển tràn qua mặt đê gây ngập lụt diện rộng, trong khi khả năng vỡ đê chỉ xảy ra ở một số điểm xung yếu.

Tin liên quan

Mưa lớn, sóng biển dâng cao ở biển Nhật Lệ: Hàng quán đóng cửa 'trốn' bão số 5

Mưa lớn, sóng biển dâng cao ở biển Nhật Lệ: Hàng quán đóng cửa 'trốn' bão số 5

Sáng 25.8, tỉnh Quảng Trị cơ bản hoàn tất các công việc liên quan để sẵn sàng đón bão số 5. Cả tỉnh đang "nín thở" chờ bão vào…

Khám phá thêm chủ đề

Bão số 5 đê biển bão kajiki cảnh báo bão cập nhật bão Nghệ An Hà Tĩnh chống bão
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận