Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương về ứng phó bão số 5, đặt tại Trung tâm chỉ huy Quân khu 4 (Nghệ An) sáng 25.8.2025, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, toàn bộ hệ thống đê biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị hiện được thiết kế chịu bão cấp 9 - cấp 10, gió giật cấp 11.

Bão số 5 vượt ngưỡng thiết kế đê biển: Nghệ An - Hà Tĩnh khẩn cấp ứng phó

Tuy nhiên, bão số 5 dự báo có thể đạt cấp 11, giật cấp 13 - cấp 14, vượt ngưỡng thiết kế. Nguy cơ lớn nhất là hiện tượng nước biển tràn qua mặt đê gây ngập lụt diện rộng, trong khi khả năng vỡ đê chỉ xảy ra ở một số điểm xung yếu.