Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (tên quốc tế là bão Wipha), ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đặc khu Cô Tô có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Cát Bà (đặc khu Cát Hải) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Cửa Ông có gió mạnh cấp 9, giật cấp 12; Bãi Cháy có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Quảng Hà có gió mạnh cấp 8; Tiên Yên có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Thái Bình có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Móng Cái có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Phủ Liễn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; … Ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ, Thanh Hoá, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 130 mm.

Bão số 3 (Wipha) gây mưa rất to, cảnh báo lũ quét, sạt lở và ngập lụt diện rộng

Hồi 4 giờ sáng 22.7.2025, vị trí tâm bão cách Quảng Ninh khoảng 140 km, cách Hải Phòng 70 km; cách Hưng Yên khoảng 80 km, cách Ninh Bình khoảng 100 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (tương đương 75-102 km/giờ), giật cấp 13; di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 15 km/giờ.