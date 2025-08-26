Dị thường bão số 5: 3 giờ đứng yên, 10 giờ quần thảo đất liền

Trao đổi với Thanh Niên ngày 26.8, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão số 5 rất đặc biệt, nguy hiểm và có diễn biến dị thường khi hoạt động trên biển cũng như trên đất liền.

Bão số 5 có 10 giờ quần thảo đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Nghệ An trong tối và đêm 25.8 ẢNH: NCHMF

Bão số 5 (bão Kajiki) hình thành trên Biển Đông, có tốc độ di chuyển rất nhanh. Trong phần lớn thời gian ở trên biển, bão thường xuyên di chuyển với tốc độ từ 20 - 25 km/giờ, cường độ mạnh lên rất nhanh.

Trước đó, tối và đêm 22.8, khi mới vào Biển Đông, bão số 5 là áp thấp nhiệt đới, có gió mạnh cấp 6 - cấp 7. Đến sáng 23.8, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão.

Chỉ hơn 24 giờ sau, chiều 24.8, bão đã mạnh lên cấp 14. Như vậy, bão số 5 đã mạnh lên 8 cấp chỉ trong 2 ngày, đây cũng là cơn bão có vòng đời rất ngắn.

"Bão hình thành từ ngày 23.8 và đất liền trong ngày 25.8, tức là vòng đời cơn bão này chỉ khoảng 3 ngày", ông Khiêm nói.

Điểm đặc biệt và dị thường nữa là bão số 5 có hoàn lưu rất rộng, gần như bao trùm toàn bộ Biển Đông, gây mưa diện rộng từ Bắc bộ đến miền Trung. Trong đó, trọng tâm mưa lớn nhất là khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh.

Đặc biệt, khi áp sát bờ biển Trung bộ, bão bất ngờ đi chậm lại và có thời điểm gần như đứng yên hơn 3 giờ và gây ra gió mạnh trên đất liền.

"Khi đổ bộ lên đất liền, bão số 5 tiếp tục di chuyển rất chậm và quần thảo trên đất liền khoảng 10 tiếng, đây là yếu tố gia tăng mức độ nguy hiểm của cơn bão", ông Khiêm nói.

Sau bão số 5, Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới

Ông Khiêm cũng cho biết, bão số 5 mạnh cực đại trước khi đổ bộ, ở cấp 14, giật cấp 17, sức mạnh tương đương bão Yagi (bão số 3 năm 2024) và mạnh hơn bão Doksuri (bão số 10 năm 2017).

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 26.8, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 5 đã di chuyển sang Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8; áp thấp đi theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5, mưa lớn ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An; gió mạnh và sóng lớn ở vịnh Bắc bộ còn kéo dài trong những ngày tới. Trong đó, vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, trung du Bắc bộ có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.