Bão số 5 làm 3 người chết, 7 tỉnh mất điện diện rộng

Cập nhật thiệt hại bão số 5 đến sáng 26.8, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, theo báo cáo nhanh từ các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, bão số 5 và mưa lớn, giông lốc làm 3 người chết (Ninh Bình 1 người, Nghệ An 1 người, Hà Tĩnh 1 người); 13 người bị thương (Phú Thọ 1 người, Nghệ An 2 người, Hà Tĩnh 5 người, Quảng Trị 5 người).

Một người dân thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh bật khóc khi mái nhà bị gió bão thổi bay ẢNH: PHẠM ĐỨC

Mưa bão, giông lốc làm 8 nhà sập đổ hoàn toàn (Hà Tĩnh 7 nhà, Quảng Trị 1 nhà); 6.808 nhà tốc mái, hư hại (Phú Thọ 51 nhà; Thái Nguyên 97 nhà; Ninh Bình 225 nhà; Nghệ An 91 nhà; Hà Tĩnh 6.340 nhà; Quảng Trị 4 nhà).

Ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có 3.094 nhà bị ngập lụt. Tỉnh Thanh Hóa có 27 thôn ở 3 xã Xuân Chinh, Vạn Xuân, Tân Thành bị chia cắt. Địa phương này ghi nhận một điểm sạt lở mái đê phía đồng đoạn từ K46+445-K45+470 đê hữu Chu với chiều dài 25 m.

Còn tại cống tiêu ngăn mặn ở vị trí K15+000 đê biển Hội Thống, xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra sự cố kẹt cánh cống, nước chảy vào phía đồng. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện kịp thời xử lý giờ đầu, hoành triệt cống bằng bao tải cát, đảm bảo an toàn đê. Cũng tại xã Đan Hải xảy ra sạt lở bờ biển với chiều dài khoảng 200 m.

Mưa bão gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp làm ngập lụt 31.346 ha lúa (Ninh Bình 911 ha, Thanh Hóa 529,4 ha, Nghệ An 6.975 ha, Hà Tĩnh 20.802 ha, Quảng Trị 2.108 ha, Thái Nguyên 12,3 ha, Phú Thọ 4 ha); 2.716 ha hoa màu (Thanh Hóa 22,7 ha; Nghệ An 981 ha; Hà Tĩnh 1.673 ha; Phú Thọ 2 ha; Quảng Trị 38,1 ha), 2.252 ha cây ăn quả (Hà Tĩnh 2.202 ha; Nghệ An 50,5 ha) và gãy đổ 19.122 cây xanh (Thanh Hóa 241 cây, Nghệ An 3.068 cây, Hà Tĩnh 15.813 cây).

Trong ngày 25.8, 30 chuyến bay phải thay đổi đường bay, 35 chuyến bay khác phải hủy do 2 sân bay Đồng Hới (Quảng Trị), Thọ Xuân (Thanh Hóa) tạm dừng tiếp thu tàu bay.

Cũng theo báo cáo từ các địa phương, gió bão số 5, giông lốc làm gãy đổ 742 cột điện tập trung nhiều nhất ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh - khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp bão số 5, gây ra tình trạng mất điện diện rộng.

Hiện nay, 7 tỉnh đang mất điện trên diện rộng với trên 1,6 triệu khách hàng bị ảnh hưởng, gồm: Thanh Hóa: 395.061 khách hàng; Nghệ An có 869.785 khách hàng; Hà Tĩnh có 349.378 khách hàng; Ninh Bình 11 khách hàng; Phú Thọ 7.015 khách hàng; Quảng Ninh có 5.219 khách hàng, Quảng Trị 562 khách hàng.