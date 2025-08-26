Quảng Trị: Nhiều người bị thương trong lúc phòng chống bão số 5

Sáng 26.8, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị báo cáo tình hình triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 5 và mưa lũ, ghi nhận 5 người bị thương tại địa phương.

Cụ thể, trong lúc chằng chống nhà cửa, anh Đ.H.L (41 tuổi, trú thôn 2 Bắc Sơn, xã Tuyên Lâm) ngã từ trên mái nhà xuống, bị gãy xương sườn và gãy tay; ông T.X.C (67 tuổi, trú thôn Trường Kỳ, xã Vĩnh Hoàng) ngã gãy tay, dập cột sống; anh N.B.N (37 tuổi, tại thôn 1 Thiết Sơn, xã Tuyên Phú) ngã gãy tay.

Ngoài ra, có bà N.T.B (53 tuổi, trú thôn Thanh trúc, xã Tuyên Hóa) trong lúc dọn dẹp cây gãy đổ do bão đã gặp nạn, bị thương ở đầu; ông P.Q.D (72 tuổi, trú thôn Cao Việt, xã Nam Cửa Việt) khi bắc thang trèo lên mái nhà căng bạt để che mưa, vướng vào bạt bị ngã, chấn thương nặng.

Biên phòng Quảng Trị hỗ trợ các hộ dân chằng chống nhà cửa trước thời điểm bão vào đất liền ẢNH: THANH LỘC

Ngoài ra, Quảng Trị cũng ghi nhận nhiều thiệt hại về nông nghiệp. Trong đó, diện tích lúa đổ ngã, ngập úng lên tới 2.100 ha; hoa màu hư hại 38,1 ha. Có 1 cống bị nước cuốn trôi ở xã Tuyên Bình; 7,5 ha ao nuôi trồng thủy sản ở xã Tuyên Bình bị vỡ, 26 bè cá ở xã Phú Trạch bị trôi. Về giao thông, nhiều điểm sạt lở được ghi nhận ở thôn Kim Lũ 2 (xã Đồng Lê) và xã Thượng Trạch.

Mưa lớn còn gây ngập lụt ở nhiều nơi (từ 0,7 - 1,1 m); hiện có 11 điểm chia cắt trên hệ thống giao thông ở các xã Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Dân Hóa, Trường Sơn…

Theo dự báo, hiện nay mực nước hầu hết các các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đều ở dưới mức báo động 1; riêng sông Gianh trên báo động 1 (và đang tiếp tục lên), dự kiến sẽ gây chia cắt nhiều điểm ngầm tràn, giao thông khu vực miền núi phía bắc.

Vì thế, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã phân công trực tiếp chỉ đạo vùng trọng điểm, xung yếu, miền núi; xử lý tình huống kịp thời, quán triệt phương châm hành động "4 tại chỗ" của cấp xã và cộng đồng dân cư. Đồng thời, đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc thông suốt; đảm bảo lương thực, nước uống, y tế, hậu cần trong và sau thiên tai…