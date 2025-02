Chìm thuyền trên sông Gianh, 1 người tử vong

Ngày 16.2, UBND xã Văn Hóa (H.Tuyên Hóa, Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chìm thuyền trên sông Gianh khiến một người tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ chìm thuyền khiến 1 người tử vong ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, khoảng 13 giờ cùng ngày (16.2), 4 người ở xã Phù Cảnh (H.Quảng Trạch) đi thuyền trên sông Gianh đoạn giữa xã Văn Hóa và Phù Cảnh thì không may bị chìm. 3 người may mắn bơi vào bờ an toàn, người còn lại tên H.T.O (ở xã Phù Cảnh) bị chìm xuống nước.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm. Đến 16 giờ cùng ngày, thi thể của O. được tìm thấy. Hiện nạn nhân đã được đưa về nhà để lo hậu sự.