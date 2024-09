Cứu 2 ngư dân bị chìm thuyền trên biển Hà Tĩnh

Sáng 23.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Đình Hưng, Chủ tịch UBND xã Thạch Kim (H.Lộc Hà, Hà Tĩnh), cho biết lực lượng chức năng vừa cứu 2 ngư dân gặp nạn trên biển do thuyền đánh cá bị sóng đánh chìm.



Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 khiến bờ biển xã Xuân Hội (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) sạt lở nghiêm trọng ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo ông Hưng, khoảng 18 giờ ngày 22.9, Công an xã Thạch Kim nhận được thông tin một thuyền đánh cá bị sóng đánh chìm tại khu vực phía bắc mũi Eo Ló (thuộc núi Nam Giới, H.Lộc Hà), cách bờ biển xã Thạch Kim khoảng 0,5 hải lý.

Trên thuyền cá bị chìm có 2 ngư dân là anh Trần Công Chính (37 tuổi, ngụ tại xã Thạch Kim) và anh Trần Văn Hạnh (34 tuổi, ngụ tại xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh).

Công an xã Thạch Kim ngay sau đó đã phối hợp Đồn Biên phòng Cửa Sót (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) trưng dụng một tàu cá của người dân địa phương để chở các lực lượng ra biển ứng cứu.

Do mưa to, gió lớn và biển động mạnh, lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển ra vị trí ngư dân gặp nạn. Khoảng 30 phút sau, lực lượng chức năng cũng đã kịp thời cứu được 2 ngư dân. Riêng phương tiện chưa thể trục vớt được do thời tiết xấu.

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, vùng biển ở Hà Tĩnh có sóng cao, biển động mạnh ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong 6 giờ qua, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tại một số trạm đo mưa tự động trên địa bàn từ 85 - 166 mm. Đặc biệt, mô hình độ ẩm đất cho thấy hầu hết các huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, Đức Thọ, Nghi Xuân, Can Lộc, Kỳ Anh, TX.Kỳ Anh, Cẩm Xuyên… đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa. Lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 - 50 mm, có nơi trên 70 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đối mặt ngập lụt ẢNH: PHẠM ĐỨC

Mực nước trên sông Ngàn Phố (H.Hương Sơn) đang lên rất nhanh. Mực nước lúc 5 giờ sáng nay 23.9, tại trạm Sơn Diệm (H.Hương Sơn), đo được ở mức trên báo động 1 là 48 cm.

Mưa lớn kéo dài khiến tình trạng ngập khả năng cao xảy ra tại các huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Can Lộc, Đức Thọ, TX.Hồng Lĩnh. Độ sâu ngập lụt khoảng 0,3 - 0,5 m, riêng một số khu vực tại H.Hương Sơn ngập 0,5 - 1 m.

Hiện nay, vùng ven biển Hà Tĩnh có gió đông bắc mạnh lên cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Vùng biển ngoài khơi có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh, sóng cao 2 - 4 m.