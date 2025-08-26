Thanh Hóa: Lũ lớn, lệnh báo động trên hàng loạt sông

Khoảng gần 23 giờ ngày 25.8, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã phải sử dụng ca nô nước vượt nước lũ giải cứu 3 người trong một gia đình ở xã Sao Vàng bị mắc kẹt do nước lũ dâng.

Lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an Thanh Hóa giải cứu gia đình 3 người bị mắc kẹt do lũ tràn về ẢNH: PHÚC NGƯ

Tối 25.8, trên suối Chuỗi (xã Sao Vàng, Thanh Hóa) xảy ra lũ lớn. Nước suối dâng cao và chảy xiết khiến 1 nhà dân sống gần suối bị ngập hết tầng 1. Thời điểm nhà bị ngập có 3 người (gồm đôi vợ chồng và con nhỏ hơn 3 tuổi) không kịp sơ tán nên phải trèo lên tầng 2 tránh trú.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, chính quyền xã Sao Vàng đã đề nghị và lực lượng của Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an Thanh Hóa đến giải cứu thành công 3 người ra khỏi nhà đưa đến nơi an toàn.

Một nhà dân ở Thanh Hóa bị đất đá sạt lở vào nhà trong đêm ngày 25.8 ẢNH: PHÚC NGƯ

Từ tối ngày 25 đến sáng 26.8, mưa lớn kéo dài từ ảnh hưởng của bão số 5 khiến rất nhiều khu dân cư ở tỉnh Thanh Hóa bị ngập nước, như tại xã Sao Vàng, xã Cẩm Thủy, xã Cẩm Thạch, xã Luận Thành, xã Thạch Lập, xã Cẩm Tú… Ngoài ra, nhiều nhà dân cũng bị sạt lở đất đá vào nhà.

Đáng chú ý, lũ trên các sông lớn ở tỉnh Thanh Hóa nước đang lên rất nhanh và hầu hết các sông đều đã phát lệnh báo động.

Trên sông Yên đã phát lệnh báo động 3 đồng thời cấm tất cả xe cơ giới đi trên hệ thống đê của sông này; trên sông Chu, sông Mã, sông Bưởi, sông Lèn và sông Cầu Chày đều đã phát lệnh báo động 1 vào sáng nay (26.8).