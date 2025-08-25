Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Đồng Nai: Thêm một nạn nhân bị ‘bắt cóc online’ được công an giải cứu

Lê Lâm
Lê Lâm
25/08/2025 17:42 GMT+7

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an xã Phú Lâm, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giải cứu một thanh niên bị 'bắt cóc online'.

Ngày 25.8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp Công an xã Phú Lâm (Đồng Nai) giải cứu thành công anh V.H.P (18 tuổi, ngụ ấp Phương Mai, xã Phú Lâm), nạn nhân của nạn "bắt cóc online".

Đồng Nai: Thêm một thanh niên bị ‘bắt cóc online’ được công an giải cứu - Ảnh 1.

Công an xã Phú Lâm bàn giao V.H.P cho gia đình

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Trước đó, vào ngày 22.8, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Phú Lâm phát hiện gia đình ông V.V.T có con trai là V.H.P bỏ nhà đi và nhắn tin về cho gia đình yêu cầu phải chuyển ngay 200 triệu đồng, nếu không sẽ bị đưa qua Campuchia.

Nhận định đây là hành vi lừa đảo không gian mạng bằng thủ đoạn "bắt cóc online", Công an xã Phú Lâm yêu cầu người nhà không chuyển tiền; tiến hành xác minh thì được vào ngày 20.8, V.H.P nhận được điện thoại từ người lạ thông báo có đơn hàng, yêu cầu kết bạn qua ứng dụng zalo và zoom để trao đổi chi tiết.

Khi anh V.H.P làm theo thì đầu dây bên kia tự xưng là công an, nói anh có liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền, hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM thụ lý.

Nhóm người lạ này yêu cầu anh V.H.P phải tự "cách ly" để chứng minh trong sạch, không được thông báo, liên lạc với bất kỳ ai, kể cả người thân trong gia đình. Do hoảng sợ, anh V.H.P làm theo, nhóm người lạ này tiếp tục giám sát, uy hiếp, bắt anh gọi điện về cho gia đình để chuyển tiền

Ngay khi nhận tin báo, Đội trọng án của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã Phú Lâm, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào cuộc truy tìm.

Đến 20 giờ 23.8, lực lượng công an tìm thấy V.H.P tại một nhà nghỉ ở P.Tân Phú (TP.HCM), đưa về địa phương an toàn, bàn giao cho gia đình.

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Đồng Nai đã giải cứu thành công nhiều trường hợp bị "bắt cóc online". Công an khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh khi nhận thông tin về người thân bị "bắt cóc", tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng; liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý; cảnh giác với các cuộc gọi lạ, các yêu cầu quay video, chụp ảnh hoặc di chuyển bất thường.

Mọi thông tin tố giác tội phạm, các thủ đoạn tương tự quần chúng nhân dân thông báo thông qua đường dây nóng trực ban Phòng Cảnh sát hình sự để được xử lý kịp thời: 0693.480.182.


Công an TP.HCM giải cứu nam sinh bị 'bắt cóc online', lừa gần 3 tỉ đồng

Công an TP.HCM giải cứu nam sinh bị 'bắt cóc online', lừa gần 3 tỉ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa giải cứu thành công nam sinh 22 tuổi (quê Hà Nội) bị lừa đảo 'bắt cóc online', gia đình bị gây áp lực chuyển 3 tỉ đồng.

Xem thêm bình luận